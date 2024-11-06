7 ноября на «Лудогорец Арене» состоится матч между болгарским «Лудогорцем» и испанским «Атлетиком» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Игра обещает быть напряженной: «Лудогорец» стремится подняться с последнего места, а «Атлетик» намерен укрепить свою позицию в группе.
«Лудогорец»
Команда находится на 33-м месте в турнире с 1 очком и пока не может похвастаться победами в текущем розыгрыше Лиги Европы. Однако в чемпионате Болгарии «Лудогорец» показывает отличные результаты, одержав три победы подряд с общим счетом 11:0. Атакующий потенциал команды подтверждается тем, что они забили 14 голов в последних пяти матчах, при этом пропустив только 2. Основная угроза в атаке исходит от Рвана Секо, который уже забил 6 голов в 17 матчах. «Лудогорец» будет стараться использовать своe домашнее поле, где они уверенно выступают.
Последние матчи «Лудогорца»:
- «Лудогорец» 3:0 «Хебыр» (Высшая лига)
- «Лудогорец» 6:0 «Chernolomets 1919» (Кубок)
- «Лудогорец» 3:0 «ЦСКА-1948 София» (Высшая лига)
- «Андерлехт» 2:0 «Лудогорец» (Лига Европы)
- «Септември» 0:2 «Лудогорец» (Высшая лига)
«Атлетик»
«Атлетик» занимает 8-е место в турнире с 7 очками и демонстрирует неплохую форму. Они не проигрывают в последних трех матчах Лиги Европы, хотя в испанской Ла Лиге их результаты не столь стабильны. Основной бомбардир команды – Ойан Сансет, забивший 5 голов в 12 матчах, представляет собой опасность для защиты «Лудогорца». За последние пять игр «Атлетик» забил 7 голов и пропустил 4, что свидетельствует об их сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Испанцы намерены взять важные очки на выезде, но защита может сыграть ключевую роль в противостоянии с атакующим «Лудогорцем».
Последние матчи «Атлетика»:
- «Атлетик» 1:1 «Бетис» (Ла Лига)
- «Мальорка» 0:0 «Атлетик» (Ла Лига)
- «Атлетик» 1:0 «Славия» (Лига Европы)
- «Атлетик» 4:1 «Эспаньол» (Ла Лига)
- «Жирона» 2:1 «Атлетик» (Ла Лига)
Личные встречи
Команды еще не встречались ранее, что добавляет элемент неожиданности и может повлиять на осторожный старт игры, особенно в первые минуты, когда оба клуба будут адаптироваться к стилю соперника.
Статистика
«Лудогорец»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 14
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
- Серия побед: 3 матча подряд
«Атлетик»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
- Серия матчей без поражений в Лиге Европы: 3 матча
Прогноз на матч «Лудогорец» – «Атлетик»
«Лудогорец» имеет явное преимущество на своем поле и демонстрирует высокий уровень результативности в национальном чемпионате. При этом они не слишком удачно выступают на международной арене, поэтому «Атлетик», обладающий опытом игры против более сильных соперников, может воспользоваться этим и удержать контроль над игрой. Вероятнее всего, матч будет результативным, так как обе команды предпочитают атакующий стиль игры. Однако «Атлетик», благодаря своей слаженной обороне и более высокому уровню игры в Лиге Европы, имеет небольшое преимущество.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетика» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Атлетика» за коэффициент 2.20
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный итог – победа «Атлетика» со счетом 2:1, учитывая их преимущество в международном опыте и стабильность обороны.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за коэффициент 9.00
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