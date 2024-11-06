7 ноября на «Лудогорец Арене» состоится матч между болгарским «Лудогорцем» и испанским «Атлетиком» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Игра обещает быть напряженной: «Лудогорец» стремится подняться с последнего места, а «Атлетик» намерен укрепить свою позицию в группе.

«Лудогорец»

Команда находится на 33-м месте в турнире с 1 очком и пока не может похвастаться победами в текущем розыгрыше Лиги Европы. Однако в чемпионате Болгарии «Лудогорец» показывает отличные результаты, одержав три победы подряд с общим счетом 11:0. Атакующий потенциал команды подтверждается тем, что они забили 14 голов в последних пяти матчах, при этом пропустив только 2. Основная угроза в атаке исходит от Рвана Секо, который уже забил 6 голов в 17 матчах. «Лудогорец» будет стараться использовать своe домашнее поле, где они уверенно выступают.

Последние матчи «Лудогорца»:

«Атлетик»

«Атлетик» занимает 8-е место в турнире с 7 очками и демонстрирует неплохую форму. Они не проигрывают в последних трех матчах Лиги Европы, хотя в испанской Ла Лиге их результаты не столь стабильны. Основной бомбардир команды – Ойан Сансет, забивший 5 голов в 12 матчах, представляет собой опасность для защиты «Лудогорца». За последние пять игр «Атлетик» забил 7 голов и пропустил 4, что свидетельствует об их сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Испанцы намерены взять важные очки на выезде, но защита может сыграть ключевую роль в противостоянии с атакующим «Лудогорцем».

Последние матчи «Атлетика»:

Личные встречи

Команды еще не встречались ранее, что добавляет элемент неожиданности и может повлиять на осторожный старт игры, особенно в первые минуты, когда оба клуба будут адаптироваться к стилю соперника.

Статистика

«Лудогорец»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 14

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 3 матча подряд

«Атлетик»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 4

Серия матчей без поражений в Лиге Европы: 3 матча

Прогноз на матч «Лудогорец» – «Атлетик»

«Лудогорец» имеет явное преимущество на своем поле и демонстрирует высокий уровень результативности в национальном чемпионате. При этом они не слишком удачно выступают на международной арене, поэтому «Атлетик», обладающий опытом игры против более сильных соперников, может воспользоваться этим и удержать контроль над игрой. Вероятнее всего, матч будет результативным, так как обе команды предпочитают атакующий стиль игры. Однако «Атлетик», благодаря своей слаженной обороне и более высокому уровню игры в Лиге Европы, имеет небольшое преимущество.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетика» – коэффициент 2.20

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Атлетика» за коэффициент 2.20

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный итог – победа «Атлетика» со счетом 2:1, учитывая их преимущество в международном опыте и стабильность обороны.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за коэффициент 9.00

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