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    • Прогноз на точный счет матча «Лудогорец» – «Атлетик», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Лудогорец» – «Атлетик», Лига Европы, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на «Лудогорец Арене» состоится матч между болгарским «Лудогорцем» и испанским «Атлетиком» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Игра обещает быть напряженной: «Лудогорец» стремится подняться с последнего места, а «Атлетик» намерен укрепить свою позицию в группе.

    «Лудогорец»

    Команда находится на 33-м месте в турнире с 1 очком и пока не может похвастаться победами в текущем розыгрыше Лиги Европы. Однако в чемпионате Болгарии «Лудогорец» показывает отличные результаты, одержав три победы подряд с общим счетом 11:0. Атакующий потенциал команды подтверждается тем, что они забили 14 голов в последних пяти матчах, при этом пропустив только 2. Основная угроза в атаке исходит от Рвана Секо, который уже забил 6 голов в 17 матчах. «Лудогорец» будет стараться использовать своe домашнее поле, где они уверенно выступают.

    Последние матчи «Лудогорца»:

    • «Лудогорец» 3:0 «Хебыр» (Высшая лига)
    • «Лудогорец» 6:0 «Chernolomets 1919» (Кубок)
    • «Лудогорец» 3:0 «ЦСКА-1948 София» (Высшая лига)
    • «Андерлехт» 2:0 «Лудогорец» (Лига Европы)
    • «Септември» 0:2 «Лудогорец» (Высшая лига)

    «Атлетик»

    «Атлетик» занимает 8-е место в турнире с 7 очками и демонстрирует неплохую форму. Они не проигрывают в последних трех матчах Лиги Европы, хотя в испанской Ла Лиге их результаты не столь стабильны. Основной бомбардир команды – Ойан Сансет, забивший 5 голов в 12 матчах, представляет собой опасность для защиты «Лудогорца». За последние пять игр «Атлетик» забил 7 голов и пропустил 4, что свидетельствует об их сбалансированной игре как в атаке, так и в обороне. Испанцы намерены взять важные очки на выезде, но защита может сыграть ключевую роль в противостоянии с атакующим «Лудогорцем».

    Последние матчи «Атлетика»:

    Личные встречи

    Команды еще не встречались ранее, что добавляет элемент неожиданности и может повлиять на осторожный старт игры, особенно в первые минуты, когда оба клуба будут адаптироваться к стилю соперника.

    Статистика

    «Лудогорец»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 14
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 3 матча подряд

    «Атлетик»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 0.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 4
    • Серия матчей без поражений в Лиге Европы: 3 матча

    Прогноз на матч «Лудогорец» – «Атлетик»

    «Лудогорец» имеет явное преимущество на своем поле и демонстрирует высокий уровень результативности в национальном чемпионате. При этом они не слишком удачно выступают на международной арене, поэтому «Атлетик», обладающий опытом игры против более сильных соперников, может воспользоваться этим и удержать контроль над игрой. Вероятнее всего, матч будет результативным, так как обе команды предпочитают атакующий стиль игры. Однако «Атлетик», благодаря своей слаженной обороне и более высокому уровню игры в Лиге Европы, имеет небольшое преимущество.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетика» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Атлетика» за коэффициент 2.20

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный итог – победа «Атлетика» со счетом 2:1, учитывая их преимущество в международном опыте и стабильность обороны.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетика» за коэффициент 9.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 10:01
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