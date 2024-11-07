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  • «Лудогорец» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Лудогорец» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 19:35
Лудогорец
07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
1 : 2
Завершен
Атлетик
73' И. Уильямс 74' Н. Серрано
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
(К) ВР
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
17
Сон
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
9
Квадво Дуа
ЦП
8
Иван Йорданов
ЦП
23
Дерой Дуарте
ЦП
37
Рик
ПВ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
25
Альваро Джало
ЛВ
6
Беньят Прадос
ЦП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
(К) ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Лудогорец
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
18
Ивайло Чочев
ЦП
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
46
Унаи Гомес
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
4-3-2-1
22
Падт
16
Витри
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
9
Дуа
8
Йорданов
23
Дуарте
77
Маркус
37
Рик
12
Секо
4-2-3-1
13
Агирресабала
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Уильямс
25
Джало
9
Уильямс
16
Витри
14
Гроппер
14
Гроппер
16
Витри
8
Йорданов
18
Чочев
18
Чочев
8
Йорданов
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
10
Уильямс
21
Эррера
21
Эррера
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
25
Джало
22
Серрано
22
Серрано
25
Джало
Остались в запасе
Лудогорец
Атлетик
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Лудогорец - Атлетик
3
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
15
17
Офсайды
5
0
Количество передач
325
470
Сейвы
6
1
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Атлетика», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец»«Атлетик»

«Лудогорец» – «Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Атлетик Лудогорец
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