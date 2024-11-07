07.11.2024, четверг, 20:45
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы, 4 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Лудогорец
Лудогорец
4-3-2-1
22
Падт
16
Витри
24
Вердон
4
Алмейда
17
Сон
9
Дуа
8
Йорданов
23
Дуарте
77
Маркус
37
Рик
12
Секо
4-2-3-1
13
Агирресабала
2
Горосабель
4
Паредес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Прадос
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Уильямс
25
Джало
9
Уильямс
16
Витри
14
Гроппер
14
Гроппер
16
Витри
8
Йорданов
18
Чочев
18
Чочев
8
Йорданов
2
Горосабель
18
де Маркос
18
де Маркос
2
Горосабель
6
Прадос
6
Весга
6
Весга
6
Прадос
10
Уильямс
21
Эррера
21
Эррера
10
Уильямс
16
Руис де Галаррета
46
Гомес
46
Гомес
16
Руис де Галаррета
25
Джало
22
Серрано
22
Серрано
25
Джало
Остались в запасе
Лудогорец
Атлетик
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Главный тренер
Игор Йовичевич
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
39
Хендрик Бонманн
ВР
31
Дамьян Христов
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Эдвин Куртулуш
ПЗ
80
Metodiy Stefanov
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
11
Георгий Русев
ПВ
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Ойан Сансет
АП
20
Хавьер Мартон
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Лудогорец - Атлетик
3
4
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
3
6
Нарушения
15
17
Офсайды
5
0
Количество передач
325
470
Сейвы
6
1
Точность передач %
73
79
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
8
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Лудогорец» против «Атлетика», 4-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лудогорец» – «Атлетик»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»