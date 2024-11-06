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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад», Высшая лига Саудовской Аравии, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад», Высшая лига Саудовской Аравии, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе Al-Jouf University «Аль-Оруба» примет «Аль-Иттихад» в рамках 10-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Ожидается напряженное противостояние, учитывая текущие формы команд и разницу в турнирном положении.

    «Аль-Оруба»

    «Аль-Оруба» занимает 12-е место с 10 очками и находится в зоне риска. Команда испытывает сложности в обороне, особенно в последних играх, где пропустила 12 мячей за пять матчей, включая поражение 0:4 от «Аль-Охдуд». Несмотря на нестабильность, у «Аль-Орубы» есть надежда на результативность Кристиана Тельо, который отметился четырьмя голами в восьми матчах и часто становится ключевой фигурой в атаке команды.

    Последние матчи «Аль-Орубы»:

    • «Аль-Охдуд» 4:0 «Аль-Оруба»
    • «Аль-Оруба» 0:3 «Аль-Шабаб Эр-Рияд»
    • «Аль-Иттифак» 2:3 «Аль-Оруба»
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 3:0 «Аль-Оруба»
    • «Аль-Оруба» 1:0 «Дамак»

    «Аль-Иттихад»

    Лидер чемпионата, «Аль-Иттихад», демонстрирует отличные результаты, занимая 2-е место с 24 очками после 9 туров. Команда не проигрывает в последних 5 матчах и регулярно сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Карим Бензема, лучший бомбардир команды с восемью голами, стабильно обеспечивает результативность. В последних играх «Аль-Иттихад» сохраняет высокую плотность в обороне и атакует с уверенностью, что позволяет команде стабильно набирать очки и продолжать серию побед.

    Последние матчи «Аль-Иттихада»:

    Личные встречи

    Исторически «Аль-Иттихад» чаще побеждал в очных встречах с «Аль-Орубой». В последних трех играх «Аль-Иттихад» одержал две победы и однажды сыграл вничью. Эти результаты показывают, что гости комфортно чувствуют себя в матчах против «Аль-Орубы», что может придать уверенности «Аль-Иттихаду» в предстоящей встрече.

    Последние встречи:

    • «Аль-Оруба» 0:1 «Аль-Иттихад»
    • «Аль-Иттихад» 2:1 «Аль-Оруба»
    • «Аль-Иттихад» 0:0 «Аль-Оруба»

    Статистика

    «Аль-Оруба»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
    • Серия пропущенных голов: 4 матча подряд

    «Аль-Иттихад»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия побед: 5 матчей подряд

    Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад»

    Ожидается, что «Аль-Иттихад» благодаря своей сильной обороне и более организованной атаке будет доминировать в игре. «Аль-Оруба» постарается сыграть на контратаках, однако в текущей форме их защита может не справиться с давлением со стороны Бензема и его партнеров. Наиболее вероятен уверенный исход в пользу «Аль-Иттихада».

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.50
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Аль-Иттихада» за коэффициент 1.50

    Прогноз на точный счет

    Вероятный исход – 2:0 в пользу «Аль-Иттихада», учитывая их сильную оборону и стабильность в атаке.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Аль-Иттихада» за 7.00

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 09:40
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