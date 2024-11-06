7 ноября на стадионе Al-Jouf University «Аль-Оруба» примет «Аль-Иттихад» в рамках 10-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии. Ожидается напряженное противостояние, учитывая текущие формы команд и разницу в турнирном положении.

«Аль-Оруба»

«Аль-Оруба» занимает 12-е место с 10 очками и находится в зоне риска. Команда испытывает сложности в обороне, особенно в последних играх, где пропустила 12 мячей за пять матчей, включая поражение 0:4 от «Аль-Охдуд». Несмотря на нестабильность, у «Аль-Орубы» есть надежда на результативность Кристиана Тельо, который отметился четырьмя голами в восьми матчах и часто становится ключевой фигурой в атаке команды.

Последние матчи «Аль-Орубы»:

«Аль-Иттихад»

Лидер чемпионата, «Аль-Иттихад», демонстрирует отличные результаты, занимая 2-е место с 24 очками после 9 туров. Команда не проигрывает в последних 5 матчах и регулярно сохраняет свои ворота в неприкосновенности. Карим Бензема, лучший бомбардир команды с восемью голами, стабильно обеспечивает результативность. В последних играх «Аль-Иттихад» сохраняет высокую плотность в обороне и атакует с уверенностью, что позволяет команде стабильно набирать очки и продолжать серию побед.

Последние матчи «Аль-Иттихада»:

Личные встречи

Исторически «Аль-Иттихад» чаще побеждал в очных встречах с «Аль-Орубой». В последних трех играх «Аль-Иттихад» одержал две победы и однажды сыграл вничью. Эти результаты показывают, что гости комфортно чувствуют себя в матчах против «Аль-Орубы», что может придать уверенности «Аль-Иттихаду» в предстоящей встрече.

Последние встречи:

«Аль-Оруба» 0:1 «Аль-Иттихад»

«Аль-Иттихад» 2:1 «Аль-Оруба»

«Аль-Иттихад» 0:0 «Аль-Оруба»

Статистика

«Аль-Оруба»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Серия пропущенных голов: 4 матча подряд

«Аль-Иттихад»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия побед: 5 матчей подряд

Прогноз на матч «Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад»

Ожидается, что «Аль-Иттихад» благодаря своей сильной обороне и более организованной атаке будет доминировать в игре. «Аль-Оруба» постарается сыграть на контратаках, однако в текущей форме их защита может не справиться с давлением со стороны Бензема и его партнеров. Наиболее вероятен уверенный исход в пользу «Аль-Иттихада».

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Иттихада» – коэффициент 1.50

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Аль-Иттихада» за коэффициент 1.50

Прогноз на точный счет

Вероятный исход – 2:0 в пользу «Аль-Иттихада», учитывая их сильную оборону и стабильность в атаке.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Аль-Иттихада» за 7.00

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!