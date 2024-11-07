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  • «Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

«Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 ноября 2024

7 ноября 2024, 18:50
Аль-Оруба
07.11.2024, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
25' С. Аль-Шехри 52' С. Бергвейн (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Оруба
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
18
Абдулмалик Аль-Шаммари
ЛЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
33
Хусейн Аль-Шуваиш
ЦЗ
12
Наваф Аль-Камири
ПЗ
6
M. Al Qarni
ЦП
80
Фахад Аль-Рашиди
ЦП
7
Fahad Zubaidi
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
(К) ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Оруба
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
73
Карло Мухар
ЦП
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
11
H. Al Maqati
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
3-2-4-1
1
27
Кандусс
4
Зума
33
Аль-Шуваиш
18
Аль-Шаммари
12
Аль-Камири
6
80
Аль-Рашиди
7
7
Гудмундссон
9
Боатенг
4-2-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
2
Митай
91
Канте
6
Фабиньо
77
Саид
34
Бергвейн
19
Диаби
11
Аль-Шехри
6
73
Мухар
73
Мухар
6
18
Аль-Шаммари
11
11
18
Аль-Шаммари
11
Аль-Шехри
15
Кадеш
15
Кадеш
11
Аль-Шехри
5
Аль-Амри
2
Перейра
2
Перейра
5
Аль-Амри
77
Саид
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
77
Саид
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Иттихад
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
22
Офсайды
2
4
Количество передач
252
688
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
92
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Оруба» против «Аль-Иттихад», 10 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Оруба»«Аль-Иттихад»

«Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Оруба
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