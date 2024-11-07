07.11.2024, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Оруба
Аль-Оруба
3-2-4-1
1
27
Кандусс
4
Зума
33
Аль-Шуваиш
18
Аль-Шаммари
12
Аль-Камири
6
80
Аль-Рашиди
7
7
Гудмундссон
9
Боатенг
4-2-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
2
Митай
91
Канте
6
Фабиньо
77
Саид
34
Бергвейн
19
Диаби
11
Аль-Шехри
6
73
Мухар
73
Мухар
6
18
Аль-Шаммари
11
11
18
Аль-Шаммари
11
Аль-Шехри
15
Кадеш
15
Кадеш
11
Аль-Шехри
5
Аль-Амри
2
Перейра
2
Перейра
5
Аль-Амри
77
Саид
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
77
Саид
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Оруба
Аль-Иттихад
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Главный тренер
Альваро Пачеко
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
1
Rafi Al-Ruwaili
ВР
66
Mohammed Ali Barnawi
ЦЗ
70
Абдулрахман Аль-Анази
ЦП
24
Саттам Аль-Роки
ЦП
27
Фаваз Аль-Тораис
ЛВ
9
Брэд Янг
ЦФ
90
Mohammed Al-Saiari
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Альваро Пачеко
Статистика матча Аль-Оруба - Аль-Иттихад
1
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
27
73
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
11
22
Офсайды
2
4
Количество передач
252
688
Сейвы
2
3
Точность передач %
70
92
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Оруба» против «Аль-Иттихад», 10 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 ноября 2024 в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Оруба» – «Аль-Иттихад»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»