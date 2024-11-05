6 ноября на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле «Бешикташ» принимает «Мальме» в рамках группового этапа Лиги Европы. Обе команды нуждаются в очках, что обещает напряженное противостояние с высокой динамикой.

«Бешикташ»

«Бешикташ» занимает 27-е место с 3 очками в группе, проявляя неоднозначные результаты. Команда демонстрирует нестабильность в обороне, пропустив 6 голов в последних 5 играх. Тем не менее, в атаке «Бешикташ» показывает стабильность, забивая в 7 последних матчах. В этой встрече решающим фактором может стать игра Чиро Иммобиле, который уже забил 12 голов в сезоне и является основным источником опасности у ворот соперника.

Последние матчи «Бешикташа»:

«Мальме»

«Мальме» занимает 25-е место с 3 очками в турнире и тоже сталкивается с трудностями. В последних матчах команда показывает нестабильную игру, пропуская в каждом из последних 6 матчей, но при этом не уходя без гола в большинстве игр. Нападение во главе с Исааком Телином, забившим 15 голов, представляет угрозу, особенно учитывая слабость обороны соперника.

Последние матчи «Мальме»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Мальме» доминирует: в двух последних матчах в Лиге Европы в 2018 году шведская команда одержала победы. Это может усилить уверенность гостей, особенно на фоне нестабильных результатов «Бешикташа».

Статистика

«Бешикташ»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 7 матчей подряд

«Мальме»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия пропущенных голов: 6 матчей подряд

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Мальме»

С учетом текущей формы и результатов обеих команд можно ожидать упорную игру с голами от обеих сторон. «Бешикташ», играя дома, может воспользоваться поддержкой трибун, однако «Мальме» показывает способность держать высокий темп и создавать опасные моменты в гостях. Ожидается результативная ничья.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Ничья – коэффициент 3.40

Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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