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    • Прогноз на точный счет матча «Бешикташ» – «Мальме», Лига Европы, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бешикташ» – «Мальме», Лига Европы, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле «Бешикташ» принимает «Мальме» в рамках группового этапа Лиги Европы. Обе команды нуждаются в очках, что обещает напряженное противостояние с высокой динамикой.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» занимает 27-е место с 3 очками в группе, проявляя неоднозначные результаты. Команда демонстрирует нестабильность в обороне, пропустив 6 голов в последних 5 играх. Тем не менее, в атаке «Бешикташ» показывает стабильность, забивая в 7 последних матчах. В этой встрече решающим фактором может стать игра Чиро Иммобиле, который уже забил 12 голов в сезоне и является основным источником опасности у ворот соперника.

    Последние матчи «Бешикташа»:

    «Мальме»

    «Мальме» занимает 25-е место с 3 очками в турнире и тоже сталкивается с трудностями. В последних матчах команда показывает нестабильную игру, пропуская в каждом из последних 6 матчей, но при этом не уходя без гола в большинстве игр. Нападение во главе с Исааком Телином, забившим 15 голов, представляет угрозу, особенно учитывая слабость обороны соперника.

    Последние матчи «Мальме»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Мальме» доминирует: в двух последних матчах в Лиге Европы в 2018 году шведская команда одержала победы. Это может усилить уверенность гостей, особенно на фоне нестабильных результатов «Бешикташа».

    Статистика

    «Бешикташ»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 7 матчей подряд

    «Мальме»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия пропущенных голов: 6 матчей подряд

    Прогноз на матч «Бешикташ» – «Мальме»

    С учетом текущей формы и результатов обеих команд можно ожидать упорную игру с голами от обеих сторон. «Бешикташ», играя дома, может воспользоваться поддержкой трибун, однако «Мальме» показывает способность держать высокий темп и создавать опасные моменты в гостях. Ожидается результативная ничья.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
    • Ничья – коэффициент 3.40

    Рекомендация: Обе команды забьют за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится результативная ничья.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    «Бешикташ» – «Мальме»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 10:21
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