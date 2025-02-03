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Айбатов: «Многие в УЕФА хотят вернуть Россию»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал слова чиновника УЕФА Зорана Лаковича.

  • Лакович выразил надежду на снятие бана с России в 2025 году.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.

«Прогнозировать сроки возвращения России на международную арену сложно. Но Зоран Лакович – не единственный функционер УЕФА, придерживающийся такой позиции. В прошлом году я разговаривал с Йозефом Климентом, который был в Москве в качестве почeтного гостя. В своe время познакомился с ним на Лиге чемпионов. И Йозеф говорил то же самое.

Это не дежурные фразы, а то, что они думают. В УЕФА много людей, которые хотят нашего возвращения. В целом я смотрю на ситуацию оптимистично», – сказал Айбатов.

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Источник: «Чемпионат»

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03.02.2025 12:18
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Комментарии (6)
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andr45
1738576370
«Многие в УЕФА хотят вернуть Россию» и единогласно голосуют за продления отстранения) Интересно, кому или для кого врет этот Айбатов?
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VVM1964
1738577056
Ага - спят и видят, ну прям кушать не могут - всё за Россию переживают !)...
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subbotaspartak
1738578364
Пока закрыты аэродромы все допуски пусты.
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Борис34684
1738581889
Мечтатели ****.
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raritet
1738583949
И я,ему верю. Нужны команды доноры, а их все меньше. В наша сбродная исправный надёжный поставщик очков...
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lek!
1738588798
Человек приезжающий в Россию другого не скажет , как настроена европа против России все видят . Думаю ждать придется еще 3-5 лет минимум . Но хочется уже в след раундах ЕК играть, но мечтать не вредно .
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