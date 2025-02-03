Айбатов: «Многие в УЕФА хотят вернуть Россию»

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов прокомментировал слова чиновника УЕФА Зорана Лаковича.

Лакович выразил надежду на снятие бана с России в 2025 году.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

Сборная проводит только товарищеские матчи.

«Прогнозировать сроки возвращения России на международную арену сложно. Но Зоран Лакович – не единственный функционер УЕФА, придерживающийся такой позиции. В прошлом году я разговаривал с Йозефом Климентом, который был в Москве в качестве почeтного гостя. В своe время познакомился с ним на Лиге чемпионов. И Йозеф говорил то же самое.

Это не дежурные фразы, а то, что они думают. В УЕФА много людей, которые хотят нашего возвращения. В целом я смотрю на ситуацию оптимистично», – сказал Айбатов.