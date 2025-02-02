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Чиновник УЕФА: «Надеюсь на возвращение России в этом году»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович прокомментировал сегодняшнее проведение конференции РФС.

На мероприятии выберут нового президента и состав исполкома.

  • На президентский пост претендует только нынешний глава организации Александр Дюков.
  • Экс-президент «Зенита» возглавляет РФС с 2019 года.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

«Определенно это очень важный день для российского футбола. Передаю поздравления от президента и генерального секретаря УЕФА.

РФС всегда пользовался уважением в европейском футбольном сообществе. Вы заслужили это уважение не только из‑за футбольной истории и великих игроков, но благодаря специалистов, которые привержены развитию европейского футбола.

Я осознаю, что российский футбол и спорт сегодня находятся в сложной ситуации, полной вызовов.

Я искренне надеюсь, что в этом году российский спорт, сборная и российские клубы вернутся в европейскую семью, на пик европейского спорта», – сказал Лакович.

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Источник: «Матч ТВ»

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02.02.2025 12:17
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Комментарии (18)
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VVM1964
1738488710
Кат только - так сразу..., ну или почти сразу !...
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FWSPM
1738490167
А зачем туда возвращаться? Ради одного места в лиге конференций?
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FWSPM
1738490205
Еще не дай Бог туда газовик попадет...опять позорить страну будут!
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Каратель помойников
1738490222
Бабло тупо клянчит у газпрёма.и ведь выклянчит.чем запомнилась рыфыэс с момента назначения бздюка? 1.расованием звёздочек зинке 2.судейскими ляпами и скандалами. Это и есть приверженость развитию эуропейского футбола?
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Борис34684
1738490581
Да да а как же иначе, конечно же все верят в это, гы, гы.
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ivany4
1738491430
Бросили очередную замануху РФС.)) Учитывая как допускают наших спортсменов в других видах спорта, футболисты будут выходить не только без флага, но и под номерами и в составе не должно быть больше 10 человек и без замен.))
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Интерес
1738495170
Ещё один болтун.
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subbotaspartak
1738495356
Чё сидим, пошли билеты заказывать.
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n876
1738503541
российские клубы вернутся в европейскую семью==== Россия вернется в родную гавань.В обьятия Гейропы.Гы гы
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