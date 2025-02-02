Чиновник УЕФА: «Надеюсь на возвращение России в этом году»

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович прокомментировал сегодняшнее проведение конференции РФС.

На мероприятии выберут нового президента и состав исполкома.

На президентский пост претендует только нынешний глава организации Александр Дюков.

Экс-президент «Зенита» возглавляет РФС с 2019 года.

Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.

«Определенно это очень важный день для российского футбола. Передаю поздравления от президента и генерального секретаря УЕФА.

РФС всегда пользовался уважением в европейском футбольном сообществе. Вы заслужили это уважение не только из‑за футбольной истории и великих игроков, но благодаря специалистов, которые привержены развитию европейского футбола.

Я осознаю, что российский футбол и спорт сегодня находятся в сложной ситуации, полной вызовов.

Я искренне надеюсь, что в этом году российский спорт, сборная и российские клубы вернутся в европейскую семью, на пик европейского спорта», – сказал Лакович.