Экс-тренер «Крыльев Советов» допустил закрытие клуба

Бывший тренер «Крыльев Советов» Дмитрий Тяпушкин не исключил ликвидацию клуба.

«Не могу сказать, была ли коррупция в «Крыльях Советов». Самара – футбольный город. Но недавно всe дошло до той точки, что команда могла прекратить своe существование. Но благодаря губернатору ситуация выправилась, команда заиграла, в неe пришeл интересный тренер.

Мне очень не хочется, чтобы «Крылья» расформировали, но, судя по всему, это возможно. Российский футбол очень потеряет от того, что в этом городе не будет футбола», – сказал Тяпушкин.