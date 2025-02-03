Экс-тренер «Крыльев Советов» допустил закрытие клуба

Бывший тренер «Крыльев Советов» Дмитрий Тяпушкин не исключил ликвидацию клуба.
«Не могу сказать, была ли коррупция в «Крыльях Советов». Самара – футбольный город. Но недавно всe дошло до той точки, что команда могла прекратить своe существование. Но благодаря губернатору ситуация выправилась, команда заиграла, в неe пришeл интересный тренер.
Мне очень не хочется, чтобы «Крылья» расформировали, но, судя по всему, это возможно. Российский футбол очень потеряет от того, что в этом городе не будет футбола», – сказал Тяпушкин.
- Осенью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о долге «Крыльев» за лояльное судейство.
- Правоохранительные органы ведут расследование.
- «Крылья Советов» идут в РПЛ 10-ми.