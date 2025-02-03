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Экс-тренер «Крыльев Советов» допустил закрытие клуба

Бывший тренер «Крыльев Советов» Дмитрий Тяпушкин не исключил ликвидацию клуба.

«Не могу сказать, была ли коррупция в «Крыльях Советов». Самара – футбольный город. Но недавно всe дошло до той точки, что команда могла прекратить своe существование. Но благодаря губернатору ситуация выправилась, команда заиграла, в неe пришeл интересный тренер.

Мне очень не хочется, чтобы «Крылья» расформировали, но, судя по всему, это возможно. Российский футбол очень потеряет от того, что в этом городе не будет футбола», – сказал Тяпушкин.

  • Осенью губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о долге «Крыльев» за лояльное судейство.
  • Правоохранительные органы ведут расследование.
  • «Крылья Советов» идут в РПЛ 10-ми.

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Источник: Metaratings

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03.02.2025 12:31
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Комментарии (4)
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Борис34684
1738580349
Нынешний губернатор к этому и стремится, что бы расформировать клуб и разгрузить бюджетную ведомость. Тем более как нельзя вовремя появился частный клуб, только мне не очень верится, что можно заставить людей болеть и тем более любить другой клуб.
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subbotaspartak
1738581932
"Призрачно всё - в этом мире бушующем..."
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