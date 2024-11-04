Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Наср» – «Аль-Айн», Лига чемпионов Азии, 5 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Наср» – «Аль-Айн», Лига чемпионов Азии, 5 ноября 2024 года

    5 ноября на стадионе Al Awal Park at King Saud University пройдет захватывающий матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии, где «Аль-Наср» примет «Аль-Айн». Ожидается интересное противостояние с участием двух атакующих коллективов.

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» занимает 4-е место с 7 очками после трeх туров, показывая неплохие результаты. Команда не проигрывает в последних трeх матчах Лиги чемпионов и продолжает серию забитых мячей. Лидер атак – Криштиану Роналду, забивший 9 голов в 13 матчах, остаeтся основной угрозой для соперников. В последних пяти играх команда забила 7 голов, в среднем 1.40 за матч, и пропустила 6, что говорит о необходимости улучшения обороны.

    Последние матчи «Аль-Насра»:

    «Аль-Айн»

    «Аль-Айн» находится в более сложной ситуации, занимая 11-е место с 1 очком. Команда показывает атакующую игру, забивая в семи последних матчах подряд, но при этом пропускает также в каждом из них. Лидер атаки Суфьян Раими забил 9 голов в 10 играх и является ключевым игроком в нападении. В последних пяти матчах «Аль-Айн» забил 10 голов (в среднем 2 за игру), но пропустил 11, что подчeркивает их уязвимость в защите.

    Последние матчи «Аль-Айна»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Аль-Айн» выигрывал трижды, что придаeт им уверенности перед предстоящим матчем. Однако последние матчи также были напряжeнными и завершались с минимальным преимуществом одной из команд.

    Последние встречи:

    • «Аль-Наср» 4:3 «Аль-Айн» (2024)
    • «Аль-Айн» 1:0 «Аль-Наср» (2024)
    • «Аль-Наср» 0:1 «Аль-Айн» (2020)

    Статистика

    «Аль-Наср»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений: 3 матча

    «Аль-Айн»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
    • Серия без побед: 3 матча

    Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Айн»

    Ожидается яркая и результативная игра с обеих сторон. «Аль-Наср» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля и свою стабильную атаку, в то время как «Аль-Айн» продолжит активно играть в нападении, несмотря на слабую защиту. Вероятность того, что обе команды забьют, достаточно высока.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 3:2 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 12.00.

    С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

    Новости по теме
    908-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» крупно выиграть в азиатской Лиге чемпионов
    «Аль-Наср» – «Аль-Айн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2024 09:46
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 