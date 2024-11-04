5 ноября на стадионе Al Awal Park at King Saud University пройдет захватывающий матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии, где «Аль-Наср» примет «Аль-Айн». Ожидается интересное противостояние с участием двух атакующих коллективов.

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» занимает 4-е место с 7 очками после трeх туров, показывая неплохие результаты. Команда не проигрывает в последних трeх матчах Лиги чемпионов и продолжает серию забитых мячей. Лидер атак – Криштиану Роналду, забивший 9 голов в 13 матчах, остаeтся основной угрозой для соперников. В последних пяти играх команда забила 7 голов, в среднем 1.40 за матч, и пропустила 6, что говорит о необходимости улучшения обороны.

Последние матчи «Аль-Насра»:

«Аль-Айн»

«Аль-Айн» находится в более сложной ситуации, занимая 11-е место с 1 очком. Команда показывает атакующую игру, забивая в семи последних матчах подряд, но при этом пропускает также в каждом из них. Лидер атаки Суфьян Раими забил 9 голов в 10 играх и является ключевым игроком в нападении. В последних пяти матчах «Аль-Айн» забил 10 голов (в среднем 2 за игру), но пропустил 11, что подчeркивает их уязвимость в защите.

Последние матчи «Аль-Айна»:

Личные встречи

В последних очных встречах «Аль-Айн» выигрывал трижды, что придаeт им уверенности перед предстоящим матчем. Однако последние матчи также были напряжeнными и завершались с минимальным преимуществом одной из команд.

Последние встречи:

«Аль-Наср» 4:3 «Аль-Айн» (2024)

«Аль-Айн» 1:0 «Аль-Наср» (2024)

«Аль-Наср» 0:1 «Аль-Айн» (2020)

Статистика

«Аль-Наср»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 3 матча

«Аль-Айн»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20

Забитые голы в последних 5 играх: 10

Пропущенные голы в последних 5 играх: 11

Серия без побед: 3 матча

Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Айн»

Ожидается яркая и результативная игра с обеих сторон. «Аль-Наср» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля и свою стабильную атаку, в то время как «Аль-Айн» продолжит активно играть в нападении, несмотря на слабую защиту. Вероятность того, что обе команды забьют, достаточно высока.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 3:2 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 12.00.

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