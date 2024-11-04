5 ноября на стадионе Al Awal Park at King Saud University пройдет захватывающий матч 4-го тура Лиги чемпионов Азии, где «Аль-Наср» примет «Аль-Айн». Ожидается интересное противостояние с участием двух атакующих коллективов.
«Аль-Наср»
«Аль-Наср» занимает 4-е место с 7 очками после трeх туров, показывая неплохие результаты. Команда не проигрывает в последних трeх матчах Лиги чемпионов и продолжает серию забитых мячей. Лидер атак – Криштиану Роналду, забивший 9 голов в 13 матчах, остаeтся основной угрозой для соперников. В последних пяти играх команда забила 7 голов, в среднем 1.40 за матч, и пропустила 6, что говорит о необходимости улучшения обороны.
Последние матчи «Аль-Насра»:
- «Аль-Наср» 1:1 «Аль-Хилаль»
- «Аль-Наср» 0:1 «Аль-Таавун» (Кубок)
- «Аль-Холуд» 3:3 «Аль-Наср»
- «Эстегляль» 0:1 «Аль-Наср» (Лига чемпионов)
- «Аль-Шабаб» 1:2 «Аль-Наср»
«Аль-Айн»
«Аль-Айн» находится в более сложной ситуации, занимая 11-е место с 1 очком. Команда показывает атакующую игру, забивая в семи последних матчах подряд, но при этом пропускает также в каждом из них. Лидер атаки Суфьян Раими забил 9 голов в 10 играх и является ключевым игроком в нападении. В последних пяти матчах «Аль-Айн» забил 10 голов (в среднем 2 за игру), но пропустил 11, что подчeркивает их уязвимость в защите.
Последние матчи «Аль-Айна»:
- «Аль-Ахли» 3:0 «Аль-Айн» (Клубный ЧМ)
- «Аль-Айн» 1:1 «Дибба Аль-Хисн»
- «Аль-Айн» 4:5 «Аль-Хилаль» (Лига чемпионов)
- «Хатта» 0:4 «Аль-Айн» (Кубок президентов)
- «Аль-Айн» 1:2 «Аль-Вахда»
Личные встречи
В последних очных встречах «Аль-Айн» выигрывал трижды, что придаeт им уверенности перед предстоящим матчем. Однако последние матчи также были напряжeнными и завершались с минимальным преимуществом одной из команд.
Последние встречи:
- «Аль-Наср» 4:3 «Аль-Айн» (2024)
- «Аль-Айн» 1:0 «Аль-Наср» (2024)
- «Аль-Наср» 0:1 «Аль-Айн» (2020)
Статистика
«Аль-Наср»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия без поражений: 3 матча
«Аль-Айн»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 2.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 10
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 11
- Серия без побед: 3 матча
Прогноз на матч «Аль-Наср» – «Аль-Айн»
Ожидается яркая и результативная игра с обеих сторон. «Аль-Наср» будет стремиться использовать преимущество домашнего поля и свою стабильную атаку, в то время как «Аль-Айн» продолжит активно играть в нападении, несмотря на слабую защиту. Вероятность того, что обе команды забьют, достаточно высока.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
Прогноз на точный счет
Рекомендация: 3:2 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 12.00.
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