05.11.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Наср
Аль-Наср
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
4
Ляпорт
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
94
Талиска
20
Габриэль
7
Роналду
25
Отавио
3-3-3-1
17
Эйса
3
3
16
Хашеми
77
38
Пак
15
Кардосо
20
Паласиос
10
Каку
21
Рахими
9
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
7
Роналду
29
Гариб
29
Гариб
7
Роналду
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
16
Хашеми
3
3
16
Хашеми
77
70
70
77
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Айн
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Mohamad Saeed
ВР
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Айн
2
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
6
10
Офсайды
3
0
Количество передач
499
367
Сейвы
4
7
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Наср» против «Аль-Айна», 4 тур Лиги чемпионов АФК Элит на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 ноября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Наср» – «Аль-Айна»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»