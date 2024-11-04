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    • «Урал» – «Родина»: прогноз на матч 17 тура Первой лиги, 4 ноября

    «Урал» – «Родина»: прогноз на матч 17 тура Первой лиги, 4 ноября

    В понедельник, 4 ноября, в 17-м туре Первой лиги сыграют «Урал» и «Родина». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 14:00 (мск).

    «Урал»

    Команда Евгения Аверьянова набрала 26 очков и располагается на 4-м месте в Первой лиге. «Урал» добыл 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 23:17.

    Последние результаты «Урала»:

    • 29.10.24 «Балтика» – «Урал» – 0:1 Кубок России;
    • 26.10.24 «Балтика»«Урал» – 2:1 Первая лига;
    • 20.10.24 СКА Хабаровск – «Урал» – 3:3 Первая лига.

    «Родина»

    «Родина» набрала 20 очков и занимает 12-е место. Подопечные Филиппа Соколинского добыли 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 16:16.

    Предыдущие результаты «Родины»:

    • 27.10.24 «Родина» – «Торпедо» М – 1:1 Первая лига;
    • 19.10.24 «Сочи» – «Родина» – 1:0 Первая лига;
    • 16.10.24 «Родина» – «Спартак» Кострома – 1:2 Кубок России.

    Очные встречи

    • 13.03.24 «Родина» – «Урал» – 1:1, пен. 1:4 Кубок России;
    • 30.01.23 «Урал» – «Родина» – 0:1 Товарищеский матч;
    • 30.01.22 «Урал» – «Родина» – 2:2 Товарищеский матч;
    • 20.02.20 «Урал» – «Родина» – 2:2 Кубок ФНЛ.

    Прогноз на матч «Урал» – «Родина»

    «Урал» набрал 1 очко в 2 последних турах и отпустил лидеров. В матче с «Родиной» можно наверстать упущенное. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.90.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2024 09:20
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