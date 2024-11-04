В понедельник, 4 ноября, в 17-м туре Первой лиги сыграют «Урал» и «Родина». Матч пройдет в Екатеринбурге, начало – в 14:00 (мск).
«Урал»
Команда Евгения Аверьянова набрала 26 очков и располагается на 4-м месте в Первой лиге. «Урал» добыл 7 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 23:17.
Последние результаты «Урала»:
- 29.10.24 «Балтика» – «Урал» – 0:1 Кубок России;
- 26.10.24 «Балтика» – «Урал» – 2:1 Первая лига;
- 20.10.24 СКА Хабаровск – «Урал» – 3:3 Первая лига.
«Родина»
«Родина» набрала 20 очков и занимает 12-е место. Подопечные Филиппа Соколинского добыли 4 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 16:16.
Предыдущие результаты «Родины»:
- 27.10.24 «Родина» – «Торпедо» М – 1:1 Первая лига;
- 19.10.24 «Сочи» – «Родина» – 1:0 Первая лига;
- 16.10.24 «Родина» – «Спартак» Кострома – 1:2 Кубок России.
Очные встречи
- 13.03.24 «Родина» – «Урал» – 1:1, пен. 1:4 Кубок России;
- 30.01.23 «Урал» – «Родина» – 0:1 Товарищеский матч;
- 30.01.22 «Урал» – «Родина» – 2:2 Товарищеский матч;
- 20.02.20 «Урал» – «Родина» – 2:2 Кубок ФНЛ.
Прогноз на матч «Урал» – «Родина»
«Урал» набрал 1 очко в 2 последних турах и отпустил лидеров. В матче с «Родиной» можно наверстать упущенное. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.90.
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