Урал
04.11.2024, понедельник, 14:00
Россия. Первая лига, 17 тур
Россия. Первая лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Смотреть трансляцию
Родина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
42
Егор Мосин
ЛЗ
6
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
55
Тимур Аюпов
ОП
75
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Родина
16
Александр Корякин
ВР
33
Алан Агаев
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
89
Руслан Мальцев
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
19
Мамаду Кане
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
9
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Филипп Соколинский
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
70
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
43
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
15
Илья Ишков
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
7
Илья Порохов
ПВ
Родина
31
Ринат Шакеров
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
38
Леон Мусаев
ЦП
27
Дмитрий Малыгин
АП
11
Святослав Кожедуб
ЛВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
3-4-2-1
86
Кузнецов
42
Мосин
2
Бегич
46
Мамин
6
Гогличидзе
55
Аюпов
75
Сунгатулин
22
Бевеев
5
Егорычев
4
Юсупов
11
Ионов
3-3-2-1-1
16
Корякин
26
Мещанинов
88
Сокол
55
Крижан
24
Клещенко
89
Мальцев
33
Агаев
72
Гордюшенко
19
Кане
7
Юшин
9
Калмыков
6
Гогличидзе
44
Малькевич
44
Малькевич
6
Гогличидзе
55
Аюпов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
55
Аюпов
42
Мосин
14
Железнов
14
Железнов
42
Мосин
11
Ионов
7
Порохов
7
Порохов
11
Ионов
89
Мальцев
68
Рядно
68
Рядно
89
Мальцев
33
Агаев
38
Мусаев
38
Мусаев
33
Агаев
72
Гордюшенко
11
Кожедуб
11
Кожедуб
72
Гордюшенко
9
Калмыков
10
Рейна
10
Рейна
9
Калмыков
7
Юшин
28
Бурлаков
28
Бурлаков
7
Юшин
Остались в запасе
Урал
Родина
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
43
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
15
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
31
Ринат Шакеров
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Филипп Соколинский
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
70
Матвей Бардачев
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
43
Тимофей Маргасов
ПЗ
8
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
15
Илья Ишков
АП
Остались в запасе
31
Ринат Шакеров
ВР
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
27
Дмитрий Малыгин
АП
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Филипп Соколинский
Статистика матча Урал - Родина
1
1
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Родины», 17-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Родина»
- Матч будет транслировать «Bettery».