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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Эстегляль», Лига чемпионов Азии, 4 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Хиляль» – «Эстегляль», Лига чемпионов Азии, 4 ноября 2024 года

    4 ноября на стадионе Kingdom Arena «Аль-Хиляль» примет «Эстегляль» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов Азии. Обе команды подходят к матчу с разными результатами и состоянием, что придаeт противостоянию дополнительную интригу.

    «Аль-Хиляль»

    «Аль-Хиляль» уверенно лидирует в своей группе, набрав 9 очков после трeх туров. Команда показывает впечатляющую атакующую мощь, забивая в среднем 4.33 гола за игру в этом турнире (13 голов в 3 матчах). Лидером атак является Александар Митрович, на счету которого уже 14 голов в 16 матчах сезона. В последних пяти играх команда забила 15 мячей и пропустила 6. «Аль-Хиляль» не проигрывает в 18 последних матчах, что подчeркивает их стабильность и силу.

    Последние матчи «Аль-Хиляля»:

    «Эстегляль»

    «Эстегляль» занимает 6-е место в группе с 3 очками после трeх туров. Команда испытывает значительные трудности, проигрывая в последних четырeх матчах и пропуская в среднем 2 гола за игру за последние пять встреч. Атака не является сильной стороной «Эстегляля» – за последние пять матчей они забили лишь 3 гола. Рамин Резаян, лучший бомбардир команды, забил 5 голов в 12 играх, но его усилия не помогают избежать кризисного положения.

    Последние матчи «Эстегляля»:

    • «Эстегляль» 0:2 «Трактор Сази»
    • «Kheybar Khorramabad» 3:1 «Эстегляль»
    • «Эстегляль» 0:1 «Аль-Наср Эр-Рияд»
    • «Эстегляль» 0:3 «Зоб Ахан»
    • «Havadar» 1:2 «Эстегляль»

    Личные встречи

    «Аль-Хиляль» имеет преимущество в личных встречах, выиграв три из последних пяти матчей против «Эстегляля». Последняя встреча, состоявшаяся в 2021 году, завершилась победой «Аль-Хиляля» со счeтом 2:0, что подчeркивает их уверенность в матчах с этим соперником.

    Последние встречи:

    • «Эстегляль» 0:2 «Аль-Хиляль» (2021)
    • «Аль-Хиляль» 1:0 «Эстегляль» (2019)
    • «Эстегляль» 2:1 «Аль-Хиляль» (2019)

    Статистика

    «Аль-Хиляль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 15
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия без поражений: 18 матчей

    «Эстегляль»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 10
    • Серия поражений: 4 матча подряд

    Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Эстегляль»

    С учeтом текущей формы и статистики, «Аль-Хиляль» является явным фаворитом этого матча. Команда обладает мощным атакующим потенциалом, и, учитывая слабость обороны «Эстегляля», можно ожидать, что хозяева смогут одержать уверенную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.30
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

    Прогноз на точный счет

    Рекомендация: 4:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.11.2024 10:38
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