4 ноября на стадионе Kingdom Arena «Аль-Хиляль» примет «Эстегляль» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов Азии. Обе команды подходят к матчу с разными результатами и состоянием, что придаeт противостоянию дополнительную интригу.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» уверенно лидирует в своей группе, набрав 9 очков после трeх туров. Команда показывает впечатляющую атакующую мощь, забивая в среднем 4.33 гола за игру в этом турнире (13 голов в 3 матчах). Лидером атак является Александар Митрович, на счету которого уже 14 голов в 16 матчах сезона. В последних пяти играх команда забила 15 мячей и пропустила 6. «Аль-Хиляль» не проигрывает в 18 последних матчах, что подчeркивает их стабильность и силу.

Последние матчи «Аль-Хиляля»:

«Эстегляль»

«Эстегляль» занимает 6-е место в группе с 3 очками после трeх туров. Команда испытывает значительные трудности, проигрывая в последних четырeх матчах и пропуская в среднем 2 гола за игру за последние пять встреч. Атака не является сильной стороной «Эстегляля» – за последние пять матчей они забили лишь 3 гола. Рамин Резаян, лучший бомбардир команды, забил 5 голов в 12 играх, но его усилия не помогают избежать кризисного положения.

Последние матчи «Эстегляля»:

Личные встречи

«Аль-Хиляль» имеет преимущество в личных встречах, выиграв три из последних пяти матчей против «Эстегляля». Последняя встреча, состоявшаяся в 2021 году, завершилась победой «Аль-Хиляля» со счeтом 2:0, что подчeркивает их уверенность в матчах с этим соперником.

Последние встречи:

«Эстегляль» 0:2 «Аль-Хиляль» (2021)

«Аль-Хиляль» 1:0 «Эстегляль» (2019)

«Эстегляль» 2:1 «Аль-Хиляль» (2019)

Статистика

«Аль-Хиляль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.00, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 15

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия без поражений: 18 матчей

«Эстегляль»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.00

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 10

Серия поражений: 4 матча подряд

Прогноз на матч «Аль-Хиляль» – «Эстегляль»

С учeтом текущей формы и статистики, «Аль-Хиляль» является явным фаворитом этого матча. Команда обладает мощным атакующим потенциалом, и, учитывая слабость обороны «Эстегляля», можно ожидать, что хозяева смогут одержать уверенную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.30

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.75

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Прогноз на точный счет

Рекомендация: 4:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 12.00.

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