3 ноября на стадионе «Europa-Park Stadion» состоится матч между «Фрайбургом» и «Майнцем» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба подходят к игре с различными сериями и задачами, что обещает интересное противостояние.
«Фрайбург»
«Фрайбург» занимает 5-е место с 15 очками и показывает уверенную игру дома, одержав три победы подряд. Команда забивает в каждом из последних матчей, а их лучший бомбардир Винченцо Грифо продолжает поддерживать высокий уровень результативности с 5 голами в 10 играх. В последних пяти матчах «Фрайбург» забил 9 голов, однако защита не всегда была надежной – пропущено 6 голов. Тем не менее, клуб демонстрирует хорошие показатели как в атаке, так и в обороне.
Последние матчи «Фрайбурга»:
- «Фрайбург» 2:1 «Гамбург» (Кубок)
- «РБ Лейпциг» 3:1 «Фрайбург»
- «Фрайбург» 3:1 «Аугсбург»
- «Фрайбург» 1:0 «Вердер»
- «Фрайбург» 2:1 «Кайзерслаутерн» (товарищеский матч)
«Майнц»
«Майнц» располагается на 13-м месте с 9 очками и испытывает трудности с набором очков. Последние результаты команды оставляют желать лучшего: в последних пяти играх забито всего 4 гола при 9 пропущенных. Их ключевой игрок, Йонатан Буркардт, забил 6 голов в 9 матчах, но этого недостаточно для стабильных результатов. «Майнц» не выигрывает в трех последних матчах и показывает не лучшую форму на выезде.
Последние матчи «Майнца»:
- «Майнц» 0:4 «Бавария» (Кубок)
- «Майнц» 1:1 «Боруссия М»
- «Майнц» 0:2 «РБ Лейпциг»
- «Санкт-Паули» 0:3 «Майнц»
- «Майнц» 0:2 «Хайденхайм»
Личные встречи
История очных противостояний указывает на превосходство «Фрайбурга»: команда не проигрывает «Майнцу» в 6 последних матчах. Последние игры между этими клубами часто проходили в упорной борьбе, нередко завершаясь ничьими.
Последние встречи:
- «Фрайбург» 1:1 «Майнц» (21.04.2024)
- «Майнц» 0:1 «Фрайбург» (03.12.2023)
- «Майнц» 1:1 «Фрайбург» (19.03.2023)
Статистика
«Фрайбург»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 9
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 3 матча подряд
«Майнц»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Фрайбург» – «Майнц»
С учетом текущей формы команд и исторического преимущества «Фрайбурга» на своем поле, вероятнее всего, хозяева смогут воспользоваться уязвимостью обороны «Майнца». Ожидается, что «Фрайбург» покажет агрессивный стиль игры и забьет как минимум дважды.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Рекомендация: Победа «Фрайбурга» за коэффициент 1.85.
Прогноз на точный счет
Ожидается результативная игра с преимуществом хозяев.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за 9.00.