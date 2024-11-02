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    • Прогноз на точный счет матча «Фрайбург» – «Майнц», Бундеслига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Фрайбург» – «Майнц», Бундеслига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Europa-Park Stadion» состоится матч между «Фрайбургом» и «Майнцем» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба подходят к игре с различными сериями и задачами, что обещает интересное противостояние.

    «Фрайбург»

    «Фрайбург» занимает 5-е место с 15 очками и показывает уверенную игру дома, одержав три победы подряд. Команда забивает в каждом из последних матчей, а их лучший бомбардир Винченцо Грифо продолжает поддерживать высокий уровень результативности с 5 голами в 10 играх. В последних пяти матчах «Фрайбург» забил 9 голов, однако защита не всегда была надежной – пропущено 6 голов. Тем не менее, клуб демонстрирует хорошие показатели как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи «Фрайбурга»:

    «Майнц»

    «Майнц» располагается на 13-м месте с 9 очками и испытывает трудности с набором очков. Последние результаты команды оставляют желать лучшего: в последних пяти играх забито всего 4 гола при 9 пропущенных. Их ключевой игрок, Йонатан Буркардт, забил 6 голов в 9 матчах, но этого недостаточно для стабильных результатов. «Майнц» не выигрывает в трех последних матчах и показывает не лучшую форму на выезде.

    Последние матчи «Майнца»:

    Личные встречи

    История очных противостояний указывает на превосходство «Фрайбурга»: команда не проигрывает «Майнцу» в 6 последних матчах. Последние игры между этими клубами часто проходили в упорной борьбе, нередко завершаясь ничьими.

    Последние встречи:

    • «Фрайбург» 1:1 «Майнц» (21.04.2024)
    • «Майнц» 0:1 «Фрайбург» (03.12.2023)
    • «Майнц» 1:1 «Фрайбург» (19.03.2023)

    Статистика

    «Фрайбург»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 3 матча подряд

    «Майнц»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
    • Пропускает в 3 последних матчах

    Прогноз на матч «Фрайбург» – «Майнц»

    С учетом текущей формы команд и исторического преимущества «Фрайбурга» на своем поле, вероятнее всего, хозяева смогут воспользоваться уязвимостью обороны «Майнца». Ожидается, что «Фрайбург» покажет агрессивный стиль игры и забьет как минимум дважды.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Фрайбурга» за коэффициент 1.85.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается результативная игра с преимуществом хозяев.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:03
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