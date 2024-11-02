3 ноября на стадионе «Europa-Park Stadion» состоится матч между «Фрайбургом» и «Майнцем» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба подходят к игре с различными сериями и задачами, что обещает интересное противостояние.

«Фрайбург»

«Фрайбург» занимает 5-е место с 15 очками и показывает уверенную игру дома, одержав три победы подряд. Команда забивает в каждом из последних матчей, а их лучший бомбардир Винченцо Грифо продолжает поддерживать высокий уровень результативности с 5 голами в 10 играх. В последних пяти матчах «Фрайбург» забил 9 голов, однако защита не всегда была надежной – пропущено 6 голов. Тем не менее, клуб демонстрирует хорошие показатели как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи «Фрайбурга»:

«Майнц»

«Майнц» располагается на 13-м месте с 9 очками и испытывает трудности с набором очков. Последние результаты команды оставляют желать лучшего: в последних пяти играх забито всего 4 гола при 9 пропущенных. Их ключевой игрок, Йонатан Буркардт, забил 6 голов в 9 матчах, но этого недостаточно для стабильных результатов. «Майнц» не выигрывает в трех последних матчах и показывает не лучшую форму на выезде.

Последние матчи «Майнца»:

Личные встречи

История очных противостояний указывает на превосходство «Фрайбурга»: команда не проигрывает «Майнцу» в 6 последних матчах. Последние игры между этими клубами часто проходили в упорной борьбе, нередко завершаясь ничьими.

Последние встречи:

«Фрайбург» 1:1 «Майнц» (21.04.2024)

«Майнц» 0:1 «Фрайбург» (03.12.2023)

«Майнц» 1:1 «Фрайбург» (19.03.2023)

Статистика

«Фрайбург»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 3 матча подряд

«Майнц»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Фрайбург» – «Майнц»

С учетом текущей формы команд и исторического преимущества «Фрайбурга» на своем поле, вероятнее всего, хозяева смогут воспользоваться уязвимостью обороны «Майнца». Ожидается, что «Фрайбург» покажет агрессивный стиль игры и забьет как минимум дважды.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фрайбурга» – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.95

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Фрайбурга» за коэффициент 1.85.

Прогноз на точный счет

Ожидается результативная игра с преимуществом хозяев.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Фрайбурга» за 9.00.