3 ноября на стадионе «Метрополитано» «Атлетико» встретится с «Лас-Пальмасом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Встреча обещает быть интересной, учитывая текущее положение команд и их недавние результаты.
«Атлетико»
«Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате с 20 очками после 11 туров. Команда Хулиана Альвареса демонстрирует неплохую игру в атаке, но в последних матчах стала чаще пропускать. Несмотря на поражение в предыдущем туре против «Бетиса» (0:1), мадридцы продолжают оставаться одним из фаворитов турнира. В последних пяти играх «Атлетико» забил 7 голов и пропустил 6. Однако домашние матчи приносят стабильность – клуб не проигрывает в 8 из 10 последних игр на «Метрополитано».
Последние матчи «Атлетико»:
- Вик 0:2 «Атлетико»
- Бетис 1:0 «Атлетико»
- «Атлетико» 1:3 Лилль
- «Атлетико» 3:1 Леганес
- Реал Сосьедад 1:1 «Атлетико»
«Лас-Пальмас»
«Лас-Пальмас» борется за выживание в Ла Лиге, занимая 18-е место с 9 очками после 11 матчей. Команда одержала три победы подряд, что показывает их возросшую уверенность. В последних пяти встречах «Лас-Пальмас» забил 12 голов и пропустил 6. В атаке выделяется Хайме Мата, забивший 4 гола в 10 матчах. Однако защита остается слабым звеном, несмотря на недавнюю победу над «Жироной» (1:0).
Последние матчи «Лас-Пальмас»:
- Онтиньена 0:7 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 1:0 Жирона
- Валенсия 2:3 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 0:1 Сельта
- Вильярреал 3:1 «Лас-Пальмас»
Личные встречи
История противостояний подтверждает преимущество «Атлетико» в играх против «Лас-Пальмаса». Мадридцы выиграли 7 из последних 8 встреч, включая уверенные победы на своем поле. Однако «Лас-Пальмас» способен удивить, что показал в одном из прошлых матчей, обыграв «Атлетико» со счетом 2:1.
Последние встречи:
- «Атлетико» 5:0 «Лас-Пальмас»
- «Лас-Пальмас» 2:1 «Атлетико»
- «Атлетико» 3:0 «Лас-Пальмас»
Статистика
«Атлетико»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 7
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 11 матчей подряд
«Лас-Пальмас»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия побед: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Атлетико» – «Лас-Пальмас»
С учетом текущей формы и домашних преимуществ «Атлетико» имеет больше шансов на победу. Однако «Лас-Пальмас» находится на подъеме и может оказать достойное сопротивление. Ожидается матч с результативной игрой с обеих сторон.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Атлетико» – коэффициент 1.60
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.60.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетико» за 8.00.