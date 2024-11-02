3 ноября на стадионе «Метрополитано» «Атлетико» встретится с «Лас-Пальмасом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Встреча обещает быть интересной, учитывая текущее положение команд и их недавние результаты.

«Атлетико»

«Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате с 20 очками после 11 туров. Команда Хулиана Альвареса демонстрирует неплохую игру в атаке, но в последних матчах стала чаще пропускать. Несмотря на поражение в предыдущем туре против «Бетиса» (0:1), мадридцы продолжают оставаться одним из фаворитов турнира. В последних пяти играх «Атлетико» забил 7 голов и пропустил 6. Однако домашние матчи приносят стабильность – клуб не проигрывает в 8 из 10 последних игр на «Метрополитано».

Последние матчи «Атлетико»:

Вик 0:2 «Атлетико»

Бетис 1:0 «Атлетико»

«Атлетико» 1:3 Лилль

«Атлетико» 3:1 Леганес

Реал Сосьедад 1:1 «Атлетико»

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» борется за выживание в Ла Лиге, занимая 18-е место с 9 очками после 11 матчей. Команда одержала три победы подряд, что показывает их возросшую уверенность. В последних пяти встречах «Лас-Пальмас» забил 12 голов и пропустил 6. В атаке выделяется Хайме Мата, забивший 4 гола в 10 матчах. Однако защита остается слабым звеном, несмотря на недавнюю победу над «Жироной» (1:0).

Последние матчи «Лас-Пальмас»:

Онтиньена 0:7 «Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» 1:0 Жирона

Валенсия 2:3 «Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» 0:1 Сельта

Вильярреал 3:1 «Лас-Пальмас»

Личные встречи

История противостояний подтверждает преимущество «Атлетико» в играх против «Лас-Пальмаса». Мадридцы выиграли 7 из последних 8 встреч, включая уверенные победы на своем поле. Однако «Лас-Пальмас» способен удивить, что показал в одном из прошлых матчей, обыграв «Атлетико» со счетом 2:1.

Последние встречи:

«Атлетико» 5:0 «Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» 2:1 «Атлетико»

«Атлетико» 3:0 «Лас-Пальмас»

Статистика

«Атлетико»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 11 матчей подряд

«Лас-Пальмас»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия побед: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Атлетико» – «Лас-Пальмас»

С учетом текущей формы и домашних преимуществ «Атлетико» имеет больше шансов на победу. Однако «Лас-Пальмас» находится на подъеме и может оказать достойное сопротивление. Ожидается матч с результативной игрой с обеих сторон.

Рекомендации для ставок:

Победа «Атлетико» – коэффициент 1.60

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетико» за 8.00.