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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Лас-Пальмас», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Лас-Пальмас», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Метрополитано» «Атлетико» встретится с «Лас-Пальмасом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Встреча обещает быть интересной, учитывая текущее положение команд и их недавние результаты.

    «Атлетико»

    «Атлетико» занимает 4-е место в чемпионате с 20 очками после 11 туров. Команда Хулиана Альвареса демонстрирует неплохую игру в атаке, но в последних матчах стала чаще пропускать. Несмотря на поражение в предыдущем туре против «Бетиса» (0:1), мадридцы продолжают оставаться одним из фаворитов турнира. В последних пяти играх «Атлетико» забил 7 голов и пропустил 6. Однако домашние матчи приносят стабильность – клуб не проигрывает в 8 из 10 последних игр на «Метрополитано».

    Последние матчи «Атлетико»:

    • Вик 0:2 «Атлетико»
    • Бетис 1:0 «Атлетико»
    • «Атлетико» 1:3 Лилль
    • «Атлетико» 3:1 Леганес
    • Реал Сосьедад 1:1 «Атлетико»

    «Лас-Пальмас»

    «Лас-Пальмас» борется за выживание в Ла Лиге, занимая 18-е место с 9 очками после 11 матчей. Команда одержала три победы подряд, что показывает их возросшую уверенность. В последних пяти встречах «Лас-Пальмас» забил 12 голов и пропустил 6. В атаке выделяется Хайме Мата, забивший 4 гола в 10 матчах. Однако защита остается слабым звеном, несмотря на недавнюю победу над «Жироной» (1:0).

    Последние матчи «Лас-Пальмас»:

    • Онтиньена 0:7 «Лас-Пальмас»
    • «Лас-Пальмас» 1:0 Жирона
    • Валенсия 2:3 «Лас-Пальмас»
    • «Лас-Пальмас» 0:1 Сельта
    • Вильярреал 3:1 «Лас-Пальмас»

    Личные встречи

    История противостояний подтверждает преимущество «Атлетико» в играх против «Лас-Пальмаса». Мадридцы выиграли 7 из последних 8 встреч, включая уверенные победы на своем поле. Однако «Лас-Пальмас» способен удивить, что показал в одном из прошлых матчей, обыграв «Атлетико» со счетом 2:1.

    Последние встречи:

    • «Атлетико» 5:0 «Лас-Пальмас»
    • «Лас-Пальмас» 2:1 «Атлетико»
    • «Атлетико» 3:0 «Лас-Пальмас»

    Статистика

    «Атлетико»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 11 матчей подряд

    «Лас-Пальмас»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия побед: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Атлетико» – «Лас-Пальмас»

    С учетом текущей формы и домашних преимуществ «Атлетико» имеет больше шансов на победу. Однако «Лас-Пальмас» находится на подъеме и может оказать достойное сопротивление. Ожидается матч с результативной игрой с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 1.60
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Атлетико» за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится победа хозяев с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Атлетико» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 10:31
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