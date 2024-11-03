03.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
4-2-2-2
13
Облак
22
Галан
20
Хименес
2
Лангле
20
Молина
6
Коке
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Муньос
20
Кампанья
14
Эссуго
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
20
Симеоне
27
Витсель
27
Витсель
20
Симеоне
8
Барриос
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
22
Галлахер
22
Галлахер
16
Лино
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
24
Силлессен
23
Хоркаш
23
Хоркаш
24
Силлессен
4
Суарес
35
Мармоль
35
Мармоль
4
Суарес
20
Кампанья
14
Муньос
14
Муньос
20
Кампанья
20
Родригес
14
Фустер
14
Фустер
20
Родригес
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
19
Рамирес
9
МакБарни
9
МакБарни
19
Рамирес
Остались в запасе
Атлетико
Лас-Пальмас
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
15
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
539
407
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лас-Пальмаса», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»