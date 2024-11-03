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  • «Атлетико» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Атлетико» – «Лас-Пальмас»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 14:50
Атлетико
03.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 12 тур
2 : 0
Завершен
Лас-Пальмас
37' Д. Симеоне 84' А. Серлот
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Коке
(К) ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
19
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
14
Дариу Эссуго
ЦП
20
Кириан Родригес
(К) АП
10
Альберто Молейро
АП
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Атлетико
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Александр Серлот
ЦФ
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
17
Хайме Мата
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
4-2-2-2
13
Облак
22
Галан
20
Хименес
2
Лангле
20
Молина
6
Коке
8
Барриос
16
Лино
20
Симеоне
19
Альварес
7
Гризманн
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Муньос
20
Кампанья
14
Эссуго
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
20
Симеоне
27
Витсель
27
Витсель
20
Симеоне
8
Барриос
7
Де Пауль
7
Де Пауль
8
Барриос
16
Лино
22
Галлахер
22
Галлахер
16
Лино
19
Альварес
10
Корреа
10
Корреа
19
Альварес
7
Гризманн
9
Серлот
9
Серлот
7
Гризманн
24
Силлессен
23
Хоркаш
23
Хоркаш
24
Силлессен
4
Суарес
35
Мармоль
35
Мармоль
4
Суарес
20
Кампанья
14
Муньос
14
Муньос
20
Кампанья
20
Родригес
14
Фустер
14
Фустер
20
Родригес
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
19
Рамирес
9
МакБарни
9
МакБарни
19
Рамирес
Остались в запасе
Атлетико
Лас-Пальмас
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
31
Антонио Гомис
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Атлетико - Лас-Пальмас
1
1
Всего ударов по воротам
15
1
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
0
Количество передач
539
407
Сейвы
1
1
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
1.63
0.02

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лас-Пальмаса», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико»«Лас-Пальмас»

«Атлетико» – «Лас-Пальмас» смотреть онлайн 3 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Лас-Пальмас Атлетико
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