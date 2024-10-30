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  • Президент РФС оценил в процентах вероятность допуска сборной России к отбору на ЧМ-2026

Президент РФС оценил в процентах вероятность допуска сборной России к отбору на ЧМ-2026

30 октября 2024, 10:08
27

Президент РФС Александр Дюков считает, что вероятность допуска сборной России до отбора на ЧМ-2026 в декабре составляет меньше 50%.

«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока.

Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время – если не в этом году, то в следующем – определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА.

Сложно делать какую-то оценку [возможного допуска в декабре] в процентах, но, конечно, вероятность ниже, чем 50%. Но это и не 1%», – сказал Дюков.

  • 13 декабря в Цюрихе состоится жеребьевка отбора ЧМ-2026 для Европы.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официльных международных турниров с февраля 2022 года.
  • Следующим официальным турниром после ЧМ-2026 для сборных из УЕФА будет Лига наций-2026/27.

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Источник: РИА Новости
Россия Дюков Александр
Комментарии (27)
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Cleaner
1730273438
Дюков: - Вероятность допуска сборной России к отбору на ЧМ ниже, чем 50%. Но это и не 1%. Это 0(НОЛЬ) процентов.
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...уефан
1730274218
..."Ой, дур-а-а-а-к!"(с)... Но, хитрый с у ч а р а...
Ответить
theonewhoisnotafraidofyou
1730274278
Да и после ***** допуска лет 10 не будет. Ну или кто-то думает, что закончится *****, а через неделю бан везде снимут?....
Ответить
Artemka444
1730274473
Балабол
Ответить
Таврида
1730274800
Шансы 50/50, либо допустят, либо не допустят.
Ответить
NewLife
1730276884
Какая вероятность, что Дюкову поставят памятник на баклан-арене ? 50% - может поставят, может нет))))
Ответить
Александр.Т.
1730287044
Не чего он загнул проценты тут ясно де видно что шанс в процентах меньше 1
Ответить
baggio80
1730287197
Фантазером его мама называла )))))
Ответить
алдан2014
1730290363
Сказочный дол...ящер
Ответить
nemolod
1731344348
И без процентов понятно,что никаких шансов!
Ответить
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