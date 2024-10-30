Президент РФС оценил в процентах вероятность допуска сборной России к отбору на ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков считает, что вероятность допуска сборной России до отбора на ЧМ-2026 в декабре составляет меньше 50%.

«Если говорить о чемпионате мира 2026 года, давайте будем реалистами, вероятность того, что нас допустят к отборочному турниру именно в декабре, не столь высока.

Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время – если не в этом году, то в следующем – определенные положительные изменения произойдут и мы получим допуск к официальным турнирам как УЕФА, так и ФИФА.

Сложно делать какую-то оценку [возможного допуска в декабре] в процентах, но, конечно, вероятность ниже, чем 50%. Но это и не 1%», – сказал Дюков.