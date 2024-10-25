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    • Губерниев: «Я очень рад, что Слуцкий сказал до свидания шоу-бизнесу»

    Губерниев: «Я очень рад, что Слуцкий сказал до свидания шоу-бизнесу»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    «Я очень рад, что Слуцкий сказал до свидания шоу-бизнесу, я не буду говорить слово «прощай, но «до свидания», и занялся прямым делом. Сейчас он в Китае, и видно, с каким огоньком он работает, с каким желанием, показывает лучшие свои качества, просто засучив рукава.

    Я в восторге, мы с ним на связи, кстати, как и с Черчесовым. Поэтому обоим желаем всяческих удач. И очень надеюсь, что и у «Шанхая» будет чемпионство, и Казахстан прибавит, и дядьки будут продолжать работать и выйдут на новый уровень», – написал Губерниев.

    • «Шанхай Шэньхуа» лидирует в чемпионате Китая за два тура до финиша турнира. У команды 73 очка после 28 матчей. Она опережает «Шанхай Порт» на 1 очко.
    • Слуцкий неоднократно появлялся в различных шоу в качестве ведущего, комментатора и участника.
    • Другой российский тренер Станислав Черчесов летом возглавил сборную Казахстана.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 14:15
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    Комментарии (1)
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    The only one
    1729855883
    к чему это он сказал? себя попиарить?
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