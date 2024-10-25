Губерниев: «Я очень рад, что Слуцкий сказал до свидания шоу-бизнесу»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о работе главного тренера «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

«Я очень рад, что Слуцкий сказал до свидания шоу-бизнесу, я не буду говорить слово «прощай, но «до свидания», и занялся прямым делом. Сейчас он в Китае, и видно, с каким огоньком он работает, с каким желанием, показывает лучшие свои качества, просто засучив рукава.

Я в восторге, мы с ним на связи, кстати, как и с Черчесовым. Поэтому обоим желаем всяческих удач. И очень надеюсь, что и у «Шанхая» будет чемпионство, и Казахстан прибавит, и дядьки будут продолжать работать и выйдут на новый уровень», – написал Губерниев.