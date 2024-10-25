26 октября 2024 года на стадионе «Stadion Hirnyk» состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Кривбасс» примет «ЛНЗ». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции.
«Кривбасс»
«Кривбасс» занимает 6-е место в чемпионате с 14 очками после 9 туров. Команда показывает нестабильные результаты, особенно на своем поле, где не побеждает уже в 5 матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Даниэль Созах, который забил всего 2 гола в 12 матчах. В последних 5 играх «Кривбасс» забил 5 голов и пропустил 8, что свидетельствует о проблемах как в атаке, так и в обороне.
Последние матчи «Кривбасса»:
- «Заря» 0:1 «Кривбасс»
- «Александрия» 4:2 «Кривбасс» (товарищеский матч)
- «Динамо Киев» 2:1 «Кривбасс»
- «Кривбасс» 0:1 «Александрия»
- «Кривбасс» 1:1 «Ворскла»
«ЛНЗ»
«ЛНЗ» занимает 5-е место в таблице, набрав 15 очков после 10 туров. Команда показывает хорошую результативность, забивая в каждом из последних 5 матчей. В то же время защита не всегда надежна – в последних 5 играх «ЛНЗ» пропустил 8 голов. Лучший бомбардир команды – Геннадий Пасич с 2 голами в 10 матчах.
Последние матчи «ЛНЗ»:
- «ЛНЗ» 2:0 «Ингулец»
- «Шахтер» 5:1 «ЛНЗ»
- «ЛНЗ» 1:1 «Черноморец Одесса»
- «Полесье» 1:1 «ЛНЗ»
- «Колос» 1:1 «ЛНЗ»
Личные встречи
«Кривбасс» доминирует в последних встречах против «ЛНЗ», выиграв оба последних матча. В последних личных встречах команда демонстрировала уверенную игру, забивая по несколько голов.
Последние личные встречи:
- «ЛНЗ» 0:3 «Кривбасс» (2024)
- «Кривбасс» 2:0 «ЛНЗ» (2023)
Статистика
«Кривбасс»
- Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
«ЛНЗ»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Прогноз на матч «Кривбасс» – «ЛНЗ»
Обе команды показывают нестабильную игру, но у «Кривбасса» есть преимущество в личных встречах и фактор домашнего поля. Учитывая неустойчивость защиты «ЛНЗ» и их способность пропускать в каждом матче, «Кривбасс» имеет все шансы на минимальную победу.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- «Кривбасс» забьет первый гол – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.
Прогноз на точный счет
Учитывая текущую форму и статистику, наиболее вероятным исходом матча будет победа «Кривбасса» со счетом 1:0.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за коэффициент 6.00.