26 октября 2024 года на стадионе «Stadion Hirnyk» состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Кривбасс» примет «ЛНЗ». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции.

«Кривбасс»

«Кривбасс» занимает 6-е место в чемпионате с 14 очками после 9 туров. Команда показывает нестабильные результаты, особенно на своем поле, где не побеждает уже в 5 матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Даниэль Созах, который забил всего 2 гола в 12 матчах. В последних 5 играх «Кривбасс» забил 5 голов и пропустил 8, что свидетельствует о проблемах как в атаке, так и в обороне.

Последние матчи «Кривбасса»:

«ЛНЗ»

«ЛНЗ» занимает 5-е место в таблице, набрав 15 очков после 10 туров. Команда показывает хорошую результативность, забивая в каждом из последних 5 матчей. В то же время защита не всегда надежна – в последних 5 играх «ЛНЗ» пропустил 8 голов. Лучший бомбардир команды – Геннадий Пасич с 2 голами в 10 матчах.

Последние матчи «ЛНЗ»:

Личные встречи

«Кривбасс» доминирует в последних встречах против «ЛНЗ», выиграв оба последних матча. В последних личных встречах команда демонстрировала уверенную игру, забивая по несколько голов.

Последние личные встречи:

Статистика

«Кривбасс»

Забивает в среднем: 1.00 гол за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

«ЛНЗ»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Прогноз на матч «Кривбасс» – «ЛНЗ»

Обе команды показывают нестабильную игру, но у «Кривбасса» есть преимущество в личных встречах и фактор домашнего поля. Учитывая неустойчивость защиты «ЛНЗ» и их способность пропускать в каждом матче, «Кривбасс» имеет все шансы на минимальную победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

«Кривбасс» забьет первый гол – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму и статистику, наиболее вероятным исходом матча будет победа «Кривбасса» со счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за коэффициент 6.00.