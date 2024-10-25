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    • Прогноз на точный счет матча «Кривбасс» – «ЛНЗ», Премьер-лига Украины, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Кривбасс» – «ЛНЗ», Премьер-лига Украины, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Stadion Hirnyk» состоится матч 11-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Кривбасс» примет «ЛНЗ». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции.

    «Кривбасс»

    «Кривбасс» занимает 6-е место в чемпионате с 14 очками после 9 туров. Команда показывает нестабильные результаты, особенно на своем поле, где не побеждает уже в 5 матчах подряд. Лучший бомбардир команды – Даниэль Созах, который забил всего 2 гола в 12 матчах. В последних 5 играх «Кривбасс» забил 5 голов и пропустил 8, что свидетельствует о проблемах как в атаке, так и в обороне.

    Последние матчи «Кривбасса»:

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» занимает 5-е место в таблице, набрав 15 очков после 10 туров. Команда показывает хорошую результативность, забивая в каждом из последних 5 матчей. В то же время защита не всегда надежна – в последних 5 играх «ЛНЗ» пропустил 8 голов. Лучший бомбардир команды – Геннадий Пасич с 2 голами в 10 матчах.

    Последние матчи «ЛНЗ»:

    Личные встречи

    «Кривбасс» доминирует в последних встречах против «ЛНЗ», выиграв оба последних матча. В последних личных встречах команда демонстрировала уверенную игру, забивая по несколько голов.

    Последние личные встречи:

    Статистика

    «Кривбасс»

    • Забивает в среднем: 1.00 гол за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    «ЛНЗ»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Прогноз на матч «Кривбасс» – «ЛНЗ»

    Обе команды показывают нестабильную игру, но у «Кривбасса» есть преимущество в личных встречах и фактор домашнего поля. Учитывая неустойчивость защиты «ЛНЗ» и их способность пропускать в каждом матче, «Кривбасс» имеет все шансы на минимальную победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Кривбасса» – коэффициент 2.10
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • «Кривбасс» забьет первый гол – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Кривбасса» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику, наиболее вероятным исходом матча будет победа «Кривбасса» со счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Кривбасса» за коэффициент 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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