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    • Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Байер», Бундеслига, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вердер» – «Байер», Бундеслига, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Везерштадион» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Байер». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и будут стремиться набрать важные очки.

    «Вердер»

    «Вердер» занимает 8-е место с 11 очками после 7 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последнем матче «Вердер» сумел обыграть «Вольфсбург» со счетом 4:2, продемонстрировав свой атакующий потенциал. Однако защита остаeтся слабым местом – в последних пяти матчах команда пропустила 12 голов.

    Лучший бомбардир команды, Кеке Топп, забил 3 гола в 8 матчах, и его игра будет ключевой для «Вердера» в этом матче. Несмотря на результативность (10 голов в последних 5 играх), проблемы в обороне мешают команде стабильно набирать очки.

    Последние матчи «Вердера»:

    «Байер»

    «Байер» занимает 4-е место с 14 очками после 7 туров и не проигрывает в последних 5 матчах в Бундеслиге. В последних 14 матчах команда обязательно забивает, подтверждая свою атакующую мощь. В последней игре «Байер» обыграл «Айнтрахт» (2:1), продемонстрировав организованную игру как в атаке, так и в защите.

    Лучший бомбардир команды, Виктор Бонифасе, забил 7 голов в 10 матчах, и его результативность играет важную роль в успехах «Байера». Несмотря на сильную атаку, «Байер» также часто пропускает: в последних 5 играх они пропустили 5 голов.

    Последние матчи «Байера»:

    Личные встречи

    «Байер» имеет преимущество в личных встречах с «Вердером», выиграв последние три матча подряд. В этих встречах они стабильно забивали и контролировали игру, что может сыграть ключевую роль и в предстоящем матче. Однако «Вердер» будет стремиться улучшить свою статистику и использовать домашнее поле для получения преимуществ.

    Последние личные встречи:

    • «Байер» 5:0 «Вердер»
    • «Вердер» 0:3 «Байер»
    • «Вердер» 2:3 «Байер»

    Статистика

    «Вердер»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
    • 10 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 12 голов в последних 5 матчах

    «Байер»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • 7 голов в последних 5 матчах
    • Пропущено 5 голов в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Вердер» – «Байер»

    «Байер» выглядит фаворитом в этом матче, учитывая их стабильные результаты и недавние успехи в личных встречах с «Вердером». Команда обладает сильной атакой, которая должна справиться с нестабильной защитой хозяев. «Вердер» также имеет потенциал забить, но их оборонительные проблемы могут стать решающим фактором в матче.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Байера» – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Байера» со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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