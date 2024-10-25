26 октября 2024 года на стадионе «Везерштадион» состоится матч восьмого тура Бундеслиги, в котором «Вердер» примет «Байер». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и будут стремиться набрать важные очки.
«Вердер»
«Вердер» занимает 8-е место с 11 очками после 7 туров. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями. В последнем матче «Вердер» сумел обыграть «Вольфсбург» со счетом 4:2, продемонстрировав свой атакующий потенциал. Однако защита остаeтся слабым местом – в последних пяти матчах команда пропустила 12 голов.
Лучший бомбардир команды, Кеке Топп, забил 3 гола в 8 матчах, и его игра будет ключевой для «Вердера» в этом матче. Несмотря на результативность (10 голов в последних 5 играх), проблемы в обороне мешают команде стабильно набирать очки.
Последние матчи «Вердера»:
- «Вольфсбург» 2:4 «Вердер»
- «Вердер» 0:1 «Фрайбург»
- «Хоффенхайм» 3:4 «Вердер»
- «Вердер» 0:5 «Бавария»
- «Майнц» 1:2 «Вердер»
«Байер»
«Байер» занимает 4-е место с 14 очками после 7 туров и не проигрывает в последних 5 матчах в Бундеслиге. В последних 14 матчах команда обязательно забивает, подтверждая свою атакующую мощь. В последней игре «Байер» обыграл «Айнтрахт» (2:1), продемонстрировав организованную игру как в атаке, так и в защите.
Лучший бомбардир команды, Виктор Бонифасе, забил 7 голов в 10 матчах, и его результативность играет важную роль в успехах «Байера». Несмотря на сильную атаку, «Байер» также часто пропускает: в последних 5 играх они пропустили 5 голов.
Последние матчи «Байера»:
- «Брест» 1:1 «Байер»
- «Байер» 2:1 «Айнтрахт Ф»
- «Байер» 2:2 «Хольштайн Киль»
- «Байер» 1:0 «Милан»
- «Бавария» 1:1 «Байер»
Личные встречи
«Байер» имеет преимущество в личных встречах с «Вердером», выиграв последние три матча подряд. В этих встречах они стабильно забивали и контролировали игру, что может сыграть ключевую роль и в предстоящем матче. Однако «Вердер» будет стремиться улучшить свою статистику и использовать домашнее поле для получения преимуществ.
Последние личные встречи:
- «Байер» 5:0 «Вердер»
- «Вердер» 0:3 «Байер»
- «Вердер» 2:3 «Байер»
Статистика
«Вердер»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.40 гола за матч
- 10 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 12 голов в последних 5 матчах
«Байер»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- 7 голов в последних 5 матчах
- Пропущено 5 голов в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Вердер» – «Байер»
«Байер» выглядит фаворитом в этом матче, учитывая их стабильные результаты и недавние успехи в личных встречах с «Вердером». Команда обладает сильной атакой, которая должна справиться с нестабильной защитой хозяев. «Вердер» также имеет потенциал забить, но их оборонительные проблемы могут стать решающим фактором в матче.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Байера» – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Байера» за коэффициент 1.80.
Прогноз на точный счет
С учетом статистики и текущей формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Байера» со счетом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Байера» за 8.50.