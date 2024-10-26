26.10.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Вердер
Вердер
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
6
Малатини
5
Пипер
32
Фридль
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
17
Груль
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
5
Пипер
5
Юнг
5
Юнг
5
Пипер
17
Груль
7
Бурк
7
Бурк
17
Груль
6
Малатини
9
Топп
9
Топп
6
Малатини
11
Терье
24
Гарсия
24
Гарсия
11
Терье
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
Остались в запасе
Вердер
Байер
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вердер - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
11
Офсайды
3
1
Количество передач
464
610
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.2
Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Байера», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»