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  • «Вердер» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

«Вердер» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2024

26 октября 2024, 18:20
Вердер
26.10.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Байер
74' М. Дукщ 90' Р. Шмид
30' В. Бонифаци 77' Ф. Агу (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
16
Михаэль Цеттерер
ВР
6
Хулиан Малатини
ЦЗ
5
Амос Пипер
ЦЗ
32
Марко Фридль
(К) ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
27
Феликс Агу
ПЗ
17
Марко Груль
ЛВ
14
Сенне Линен
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
10
Романо Шмид
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вердер
1
Мио Бакхаус
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
2
Оливье Деман
ЛВ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
11
Джастин Нджинма
ПВ
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
3-2-1-3-1
16
Цеттерер
6
Малатини
5
Пипер
32
Фридль
8
Вайзер
27
Агу
14
Линен
17
Груль
10
Шмид
32
Биттенкурт
33
Дукщ
3-3-1-2-1
1
Градецки
4
Та
5
Хинкапе
12
Тапсоба
30
Фримпонг
34
Джака
22
Гримальдо
8
Андрих
7
Вирц
11
Терье
22
Бонифаци
27
Агу
17
Кен
17
Кен
27
Агу
5
Пипер
5
Юнг
5
Юнг
5
Пипер
17
Груль
7
Бурк
7
Бурк
17
Груль
6
Малатини
9
Топп
9
Топп
6
Малатини
11
Терье
24
Гарсия
24
Гарсия
11
Терье
22
Бонифаци
14
Шик
14
Шик
22
Бонифаци
Остались в запасе
Вердер
Байер
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Остались в запасе
1
Мио Бакхаус
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
8
Исак Хансен-Аароен
АП
2
Оливье Деман
ЛВ
11
Джастин Нджинма
ПВ
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
13
Артур
ПЗ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Хаби Алонсо
Статистика матча Вердер - Байер
1
1
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
9
11
Офсайды
3
1
Количество передач
464
610
Сейвы
4
6
Точность передач %
80
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.28
1.2

Смотреть прямую трансляцию матча «Вердер» против «Байера», 8-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Вердер» – «Байер»

«Вердер» – «Байер» смотреть онлайн 26 октября

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Байер Вердер
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