26 октября 2024 года на стадионе «Этихад» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Англии между «Манчестер Сити» и «Саутгемптоном». Оба клуба находятся на противоположных концах турнирной таблицы, что делает матч особенно интересным в плане борьбы за очки.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» уверенно занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 8 туров. Команда не проигрывает в 17 последних матчах в Премьер-лиге и демонстрирует высокую результативность, забивая в каждом из этих поединков. В последних 5 матчах «Сити» забил 15 голов и пропустил всего 4. Эрлинг Холанд продолжает лидировать в списке бомбардиров команды, забив 13 голов в 12 матчах. Однако команда допускает ошибки в обороне, пропуская в 7 последних играх.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» борется за выживание в Премьер-лиге, занимая 19-е место с 1 очком после 8 туров. Команда не может выиграть в 3 последних матчах, однако регулярно забивает. В последних 5 играх «Саутгемптон» забил 6 голов, но при этом пропустил 11, что указывает на явные проблемы в обороне. Лучший бомбардир клуба – Кэмерон Арчер, забивший 4 гола в 9 матчах.

Последние матчи «Саутгемптона»:

Личные встречи

«Манчестер Сити» имеет явное преимущество в последних встречах с «Саутгемптоном». В 7 из 9 последних матчей между этими командами «Сити» не проигрывал. Команда доминирует в домашних матчах, стабильно забивая и одерживая победы.

Последние встречи:

«Саутгемптон» 1:4 «Манчестер Сити» (08.04.2023)

«Манчестер Сити» 4:0 «Саутгемптон» (08.10.2022)

«Саутгемптон» 1:4 «Манчестер Сити» (20.03.2022)

Статистика

«Манчестер Сити»:

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

«Саутгемптон»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Саутгемптон»

С учетом текущей формы и статистики команд, «Манчестер Сити» выглядит явным фаворитом. Команда стабильно забивает и обладает лучшим атакующим потенциалом в лиге. У «Саутгемптона» имеются проблемы в обороне, что «Сити» обязательно постарается использовать.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.25

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90

Эрлинг Холанд забьет – коэффициент 1.50

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.25.

Прогноз на точный счет

Исходя из анализа, наиболее вероятным исходом матча является уверенная победа «Манчестер Сити» с разницей в несколько мячей.

Рекомендация: 4:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.