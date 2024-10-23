24 октября 2024 года на стадионе «ГСП Стэдиум» в Никосии состоится матч второго тура Лиги Конференций между АПОЭЛ и «Борацем». Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в группе, и этот поединок будет важным для определения их дальнейших шансов в турнире.
АПОЭЛ
АПОЭЛ в предыдущем туре Лиги Конференций сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (1:1). Команда показывает стабильную игру в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 матчах. Однако их атакующий потенциал остается средним – всего 7 забитых голов за те же 5 матчей. Дома АПОЭЛ выглядит уверенно, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей, что дает им определенное преимущество в предстоящей встрече.
Последние матчи АПОЭЛ:
- «Омония Арадипу» 0:5 АПОЭЛ
- АПОЭЛ 0:1 «АЕК Ларнака»
- «Шэмрок Роверс» 1:1 АПОЭЛ
- «Омония 29М» 0:0 АПОЭЛ
- АПОЭЛ 1:0 «Пафос»
«Борац»
«Борац» Баня-Лука показывает хорошую форму, победив в трех последних матчах. В предыдущем туре Лиги Конференций они сыграли вничью с «Панатинаикосом» (1:1). Команда демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из 6 последних матчей. В последних 5 играх они забили 10 голов, что в среднем составляет 2.00 гола за матч. Оборона «Бораца» также достаточно надежна – лишь 2 пропущенных гола за последние 5 матчей.
Последние матчи «Бораца»:
- «Железничар» 0:1 «Борац» Баня-Лука
- «Игман» 0:4 «Борац» Баня-Лука
- «Борац» Баня-Лука 2:1 «Вележ»
- «Борац» Баня-Лука 1:1 «Панатинаикос»
- «Борац» Баня-Лука 2:0 «Радник»
Личные встречи
У команд нет истории личных встреч, поэтому предстоящий матч станет первым противостоянием между этими коллективами.
Статистика
АПОЭЛ
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
«Борац»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
Прогноз на матч АПОЭЛ – «Борац»
Матч обещает быть напряженным, учитывая надежную игру обеих команд в обороне. АПОЭЛ имеет небольшое преимущество за счет игры на домашнем стадионе, но «Борац» показывает хорошую форму и стабильную результативность. Ожидается, что обе команды смогут обменяться голами, однако шансы на ничейный исход остаются высокими, учитывая их текущие показатели.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Ничья – коэффициент 3.20
Прогноз на точный счет
С учетом текущих форм и статистики, наиболее вероятным исходом видится ничейный результат.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.