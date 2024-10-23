24 октября 2024 года на стадионе «ГСП Стэдиум» в Никосии состоится матч второго тура Лиги Конференций между АПОЭЛ и «Борацем». Оба коллектива стремятся улучшить свои позиции в группе, и этот поединок будет важным для определения их дальнейших шансов в турнире.

АПОЭЛ

АПОЭЛ в предыдущем туре Лиги Конференций сыграл вничью с «Шэмрок Роверс» (1:1). Команда показывает стабильную игру в обороне, пропустив всего 2 гола в последних 5 матчах. Однако их атакующий потенциал остается средним – всего 7 забитых голов за те же 5 матчей. Дома АПОЭЛ выглядит уверенно, не проигрывая в 7 из 9 последних матчей, что дает им определенное преимущество в предстоящей встрече.

Последние матчи АПОЭЛ:

«Борац»

«Борац» Баня-Лука показывает хорошую форму, победив в трех последних матчах. В предыдущем туре Лиги Конференций они сыграли вничью с «Панатинаикосом» (1:1). Команда демонстрирует стабильную игру в атаке, забивая в каждом из 6 последних матчей. В последних 5 играх они забили 10 голов, что в среднем составляет 2.00 гола за матч. Оборона «Бораца» также достаточно надежна – лишь 2 пропущенных гола за последние 5 матчей.

Последние матчи «Бораца»:

Личные встречи

У команд нет истории личных встреч, поэтому предстоящий матч станет первым противостоянием между этими коллективами.

Статистика

АПОЭЛ

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

«Борац»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Прогноз на матч АПОЭЛ – «Борац»

Матч обещает быть напряженным, учитывая надежную игру обеих команд в обороне. АПОЭЛ имеет небольшое преимущество за счет игры на домашнем стадионе, но «Борац» показывает хорошую форму и стабильную результативность. Ожидается, что обе команды смогут обменяться голами, однако шансы на ничейный исход остаются высокими, учитывая их текущие показатели.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Ничья – коэффициент 3.20

Прогноз на точный счет

С учетом текущих форм и статистики, наиболее вероятным исходом видится ничейный результат.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.50.