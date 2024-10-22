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    • Слуцкий – перед решающими матчами за чемпионство: «Усталость игроков «Шэньхуа» на пике»

    Слуцкий – перед решающими матчами за чемпионство: «Усталость игроков «Шэньхуа» на пике»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал состояние своей команды.

    • В среду «Шэньхуа» сыграет в азиатской Лиге чемпионов.
    • В воскресенье утром у команды Слуцкого будет матч в чемпионате Китая.
    • «Шанхаю» нужно выиграть обе встречи в Суперлиге, чтобы точно стать чемпионом впервые с 2003 года.

    – Команда в особенной ситуации, мы будем искать оптимальные решения, чтобы успешно играть в обоих турнирах.

    Это особенно важно, ведь у нас есть несколько травмированных игроков. В сумме с усталостью нам нужно достичь баланса.

    – В чемпионате у вас остались два последних тура, а в Лиге чемпионов еще шесть матчей. Как это повлияет на ваш выбор состава?

    – Уровень усталости игроков на пике, на последних тренировках мы не только делаем традиционную работу, но и особенно внимательно контролируем состояние футболистов с врачами и физиотерапевтами.

    Постараемся сделать так, чтобы мы могли успешно сыграть в обоих турнирах.

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    Источник: Спортс’’

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