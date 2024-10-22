Слуцкий – перед решающими матчами за чемпионство: «Усталость игроков «Шэньхуа» на пике»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал состояние своей команды.

В среду «Шэньхуа» сыграет в азиатской Лиге чемпионов.

В воскресенье утром у команды Слуцкого будет матч в чемпионате Китая.

«Шанхаю» нужно выиграть обе встречи в Суперлиге, чтобы точно стать чемпионом впервые с 2003 года.

– Команда в особенной ситуации, мы будем искать оптимальные решения, чтобы успешно играть в обоих турнирах.

Это особенно важно, ведь у нас есть несколько травмированных игроков. В сумме с усталостью нам нужно достичь баланса.

– В чемпионате у вас остались два последних тура, а в Лиге чемпионов еще шесть матчей. Как это повлияет на ваш выбор состава?

– Уровень усталости игроков на пике, на последних тренировках мы не только делаем традиционную работу, но и особенно внимательно контролируем состояние футболистов с врачами и физиотерапевтами.

Постараемся сделать так, чтобы мы могли успешно сыграть в обоих турнирах.