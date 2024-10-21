22 октября 2024 года на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и ПСВ. Оба клуба имеют свои цели в текущем турнире, и каждая команда будет стремиться к победе, чтобы укрепить позиции в группе.

«ПСЖ»

«ПСЖ» проиграл в прошлом матче Лиги чемпионов «Арсеналу» (0:2), что стало болезненным поражением для команды. В последних пяти играх «ПСЖ» забил 9 голов и пропустил 7. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.40. Команда забивает в 15 из 17 последних матчей, однако «ПСЖ» также пропускает в последних пяти играх, что указывает на недостатки в обороне.

Последние 5 матчей «ПСЖ»:

ПСВ

ПСВ в предыдущем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Спортингом» (1:1), и команда не может выиграть в последних четырех матчах в рамках турнира. В последних пяти играх ПСВ забил 10 голов и пропустил 4, демонстрируя хорошую результативность и относительно надежную оборону. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за матч, а пропускает ПСВ в среднем 0.80 гола за игру. Команда забивает в 15 последних матчах подряд, что делает их опасным соперником.

Последние 5 матчей ПСВ:

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это добавляет интриги предстоящему поединку, так как обе стороны будут впервые адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«ПСЖ»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

ПСВ:

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Рекомендации для ставок

Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Учитывая форму и статистику обеих команд, вероятным исходом является победа «ПСЖ» с минимальным преимуществом, учитывая их домашний фактор и атакующий потенциал, но также возможные ошибки в обороне.

Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 7.50.