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    • Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – ПСВ, Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «ПСЖ» – ПСВ, Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    22 октября 2024 года на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и ПСВ. Оба клуба имеют свои цели в текущем турнире, и каждая команда будет стремиться к победе, чтобы укрепить позиции в группе.

    «ПСЖ»

    «ПСЖ» проиграл в прошлом матче Лиги чемпионов «Арсеналу» (0:2), что стало болезненным поражением для команды. В последних пяти играх «ПСЖ» забил 9 голов и пропустил 7. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.40. Команда забивает в 15 из 17 последних матчей, однако «ПСЖ» также пропускает в последних пяти играх, что указывает на недостатки в обороне.

    Последние 5 матчей «ПСЖ»:

    ПСВ

    ПСВ в предыдущем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Спортингом» (1:1), и команда не может выиграть в последних четырех матчах в рамках турнира. В последних пяти играх ПСВ забил 10 голов и пропустил 4, демонстрируя хорошую результативность и относительно надежную оборону. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за матч, а пропускает ПСВ в среднем 0.80 гола за игру. Команда забивает в 15 последних матчах подряд, что делает их опасным соперником.

    Последние 5 матчей ПСВ:

    • «АЗ Алкмар» 1:2 ПСВ (Эредивизи)
    • ПСВ 2:1 «Спарта» (Эредивизи)
    • ПСВ 1:1 «Спортинг» (Лига чемпионов)
    • «Виллем II» 0:2 ПСВ (Эредивизи)
    • «Фортуна Ситтард» 1:3 ПСВ (Эредивизи)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это добавляет интриги предстоящему поединку, так как обе стороны будут впервые адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «ПСЖ»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    ПСВ:

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Рекомендации для ставок

    • Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Прогноз на точный счет

    Учитывая форму и статистику обеих команд, вероятным исходом является победа «ПСЖ» с минимальным преимуществом, учитывая их домашний фактор и атакующий потенциал, но также возможные ошибки в обороне.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 7.50.

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    Источник: «Бомбардир»

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