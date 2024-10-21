22 октября 2024 года на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «ПСЖ» и ПСВ. Оба клуба имеют свои цели в текущем турнире, и каждая команда будет стремиться к победе, чтобы укрепить позиции в группе.
«ПСЖ»
«ПСЖ» проиграл в прошлом матче Лиги чемпионов «Арсеналу» (0:2), что стало болезненным поражением для команды. В последних пяти играх «ПСЖ» забил 9 голов и пропустил 7. Средняя результативность команды составляет 1.80 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.40. Команда забивает в 15 из 17 последних матчей, однако «ПСЖ» также пропускает в последних пяти играх, что указывает на недостатки в обороне.
Последние 5 матчей «ПСЖ»:
- «ПСЖ» 4:2 «Страсбур» (Лига 1)
- «Ницца» 1:1 «ПСЖ» (Лига 1)
- «Арсенал» 2:0 «ПСЖ» (Лига чемпионов)
- «ПСЖ» 3:1 «Ренн» (Лига 1)
- «Реймс» 1:1 «ПСЖ» (Лига 1)
ПСВ
ПСВ в предыдущем матче Лиги чемпионов сыграл вничью с «Спортингом» (1:1), и команда не может выиграть в последних четырех матчах в рамках турнира. В последних пяти играх ПСВ забил 10 голов и пропустил 4, демонстрируя хорошую результативность и относительно надежную оборону. Средняя результативность команды составляет 2.00 гола за матч, а пропускает ПСВ в среднем 0.80 гола за игру. Команда забивает в 15 последних матчах подряд, что делает их опасным соперником.
Последние 5 матчей ПСВ:
- «АЗ Алкмар» 1:2 ПСВ (Эредивизи)
- ПСВ 2:1 «Спарта» (Эредивизи)
- ПСВ 1:1 «Спортинг» (Лига чемпионов)
- «Виллем II» 0:2 ПСВ (Эредивизи)
- «Фортуна Ситтард» 1:3 ПСВ (Эредивизи)
Личные встречи
Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это добавляет интриги предстоящему поединку, так как обе стороны будут впервые адаптироваться к стилю и тактике соперника.
Статистика
«ПСЖ»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
ПСВ:
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
Рекомендации для ставок
- Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Учитывая форму и статистику обеих команд, вероятным исходом является победа «ПСЖ» с минимальным преимуществом, учитывая их домашний фактор и атакующий потенциал, но также возможные ошибки в обороне.
Рекомендация: 2:1 в пользу «ПСЖ» за коэффициент 7.50.