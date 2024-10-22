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  • «ПСЖ» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«ПСЖ» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 20:50
ПСЖ
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 1
Завершен
ПСВ
55' А. Хакими
34' Н. Ланг
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
(К) ЦЗ
51
Вильям Пачо
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
29
Брэдли Барколя
ЛВ
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
87
Жоау Невеш
АП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Усман Дембеле
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
10
Малик Тилльман
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
(К) ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
17
Витинья
ЦП
14
Десир Дуэ
АП
24
Сенни Маюлу
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
11
Айзек Бабади
АП
37
Ричард Ледесма
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
7
Кан Ин
10
Дембеле
87
Невеш
4-2-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бакайоко
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
11
Бакайоко
11
Бабади
11
Бабади
11
Бакайоко
34
Сайбари
37
Ледесма
37
Ледесма
34
Сайбари
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
Остались в запасе
ПСЖ
ПСВ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСЖ - ПСВ
1
6
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
14
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
2
Количество передач
591
380
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.25

Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против ПСВ, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – ПСВ

«ПСЖ» – ПСВ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСВ ПСЖ
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