22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
1
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
51
Пачо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
7
Кан Ин
10
Дембеле
87
Невеш
4-2-3-1
44
Бенитес
6
Фламинго
21
Боскальи
32
Дамс
17
Жуниор
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бакайоко
10
Тилльман
20
Тил
26
де Йонг
8
Руис
17
Витинья
17
Витинья
8
Руис
10
Дембеле
14
Дуэ
14
Дуэ
10
Дембеле
33
Заир-Эмери
24
Маюлу
24
Маюлу
33
Заир-Эмери
7
Кан Ин
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Кан Ин
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
11
Бакайоко
11
Бабади
11
Бабади
11
Бакайоко
34
Сайбари
37
Ледесма
37
Ледесма
34
Сайбари
70
Ланг
24
Дриух
24
Дриух
70
Ланг
Остались в запасе
ПСЖ
ПСВ
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
1
Арнау Тенас
ВР
4
Лукас Бералдо
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
16
Жоэль Дроммел
ВР
24
Ник Шикс
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
18
Тиго Ланд
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча ПСЖ - ПСВ
1
6
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
14
3
Нарушения
11
12
Офсайды
0
2
Количество передач
591
380
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
16
3
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
2.4
0.25
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против ПСВ, 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – ПСВ
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»