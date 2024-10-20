21 октября 2024 года на стадионе «Hazza Bin Zayed Stadium» состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов Азии между «Аль-Айн» и «Аль-Хиляль». Обе команды демонстрируют высокий уровень атакующей игры, но имеют слабости в обороне, что делает встречу интригующей и предсказуемо результативной.
«Аль-Айн»
«Аль-Айн» стабильно забивает в каждом матче, что подтверждают их последние результаты: в 7 матчах подряд команда неизменно отправляет мяч в сетку соперников. Однако проблемой остается защита – команда пропустила в 7 последних матчах Лиги чемпионов. В последних 5 играх «Аль-Айн» забил 17 голов, но и пропустил 10, что указывает на нестабильность оборонительных действий. Несмотря на это, команда неплохо выступает дома, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.
Последние матчи «Аль-Айн»:
- «Хатта» 0:4 «Аль-Айн»
- «Аль-Айн» 1:2 «Аль-Вахда»
- «Аль-Гарафа» 4:2 «Аль-Айн»
- «Аль-Айн» 4:2 «Аль-Васль»
- «Аль-Айн» 6:2 «Окленд Сити»
«Аль-Хиляль»
«Аль-Хиляль» в отличной форме, выиграв 14 последних матчей и демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Команда стабильно забивает: в последних 5 матчах на счету «Аль-Хиляля» 15 голов, а пропустили они всего 3 мяча. Их надежная оборона позволяет удерживать контроль над матчем и минимизировать риски. «Аль-Хиляль» забивает в каждом из своих последних 30 матчей, что делает их фаворитами в предстоящей встрече.
Последние матчи «Аль-Хиляль»:
- «Аль-Хиляль» 3:0 «Аль-Фейха»
- «Аль-Ахли Джидда» 1:2 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Хиляль» 5:0 «Аль-Шорта»
- «Аль-Холуд» 2:4 «Аль-Хиляль»
- «Al Bukayriyah» 0:1 «Аль-Хиляль»
Личные встречи
«Аль-Айн» и «Аль-Хиляль» встречались не раз, и результаты прошлых матчей показывают, что у «Аль-Айн» есть преимущество на своем поле, так как они не проигрывают в 6 из 7 последних матчей дома против «Аль-Хиляля». Однако в последнее время «Аль-Хиляль» демонстрирует более уверенные результаты.
Последние встречи:
- «Аль-Хиляль» 2:1 «Аль-Айн»
- «Аль-Айн» 4:2 «Аль-Хиляль»
- «Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Айн»
Статистика
«Аль-Айн»
- Забивает в среднем: 3.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 17 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах
- Забивает в среднем: 3.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 15 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 5 побед в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»
Обе команды активно атакуют, что создает предпосылки для результативного матча. Однако защита «Аль-Айна» выглядит слабее по сравнению с обороной «Аль-Хиляля», что может сыграть решающую роль в исходе встречи. Учитывая текущую форму и статистику команд, «Аль-Хиляль» является фаворитом встречи, но «Аль-Айн» способен создать проблемы на своем поле и забить гол.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – коэффициент 1.65
- Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10
Рекомендация: Победа «Аль-Хиляль» за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
С учетом атакующих показателей обеих команд и слабости защиты «Аль-Айна», наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аль-Хиляля» с результатом 3:1.
Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 9.50.