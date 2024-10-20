21 октября 2024 года на стадионе «Hazza Bin Zayed Stadium» состоится матч 3-го тура Лиги чемпионов Азии между «Аль-Айн» и «Аль-Хиляль». Обе команды демонстрируют высокий уровень атакующей игры, но имеют слабости в обороне, что делает встречу интригующей и предсказуемо результативной.

«Аль-Айн» стабильно забивает в каждом матче, что подтверждают их последние результаты: в 7 матчах подряд команда неизменно отправляет мяч в сетку соперников. Однако проблемой остается защита – команда пропустила в 7 последних матчах Лиги чемпионов. В последних 5 играх «Аль-Айн» забил 17 голов, но и пропустил 10, что указывает на нестабильность оборонительных действий. Несмотря на это, команда неплохо выступает дома, не проигрывая в 5 из 7 последних матчей.

Последние матчи «Аль-Айн»:

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» в отличной форме, выиграв 14 последних матчей и демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в обороне. Команда стабильно забивает: в последних 5 матчах на счету «Аль-Хиляля» 15 голов, а пропустили они всего 3 мяча. Их надежная оборона позволяет удерживать контроль над матчем и минимизировать риски. «Аль-Хиляль» забивает в каждом из своих последних 30 матчей, что делает их фаворитами в предстоящей встрече.

Последние матчи «Аль-Хиляль»:

Личные встречи

«Аль-Айн» и «Аль-Хиляль» встречались не раз, и результаты прошлых матчей показывают, что у «Аль-Айн» есть преимущество на своем поле, так как они не проигрывают в 6 из 7 последних матчей дома против «Аль-Хиляля». Однако в последнее время «Аль-Хиляль» демонстрирует более уверенные результаты.

Последние встречи:

«Аль-Хиляль» 2:1 «Аль-Айн»

«Аль-Айн» 4:2 «Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» 2:0 «Аль-Айн»

Статистика

«Аль-Айн»

Забивает в среднем: 3.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 17 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

«Аль-Хиляль»

Забивает в среднем: 3.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 15 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

5 побед в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»

Обе команды активно атакуют, что создает предпосылки для результативного матча. Однако защита «Аль-Айна» выглядит слабее по сравнению с обороной «Аль-Хиляля», что может сыграть решающую роль в исходе встречи. Учитывая текущую форму и статистику команд, «Аль-Хиляль» является фаворитом встречи, но «Аль-Айн» способен создать проблемы на своем поле и забить гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – коэффициент 1.65

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Аль-Хиляль» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующих показателей обеих команд и слабости защиты «Аль-Айна», наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аль-Хиляля» с результатом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Аль-Хиляля» за коэффициент 9.50.