21.10.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
4 : 5
Завершен
Составы команд
Аль-Айн
Аль-Айн
4-1-1-3-1
17
Эйса
77
3
15
15
Кардосо
38
Пак
70
21
Рахими
10
Каку
20
Паласиос
8
Аль-Балуши
3-3-1-2-1
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
15
Кардосо
16
Хашеми
16
Хашеми
15
Кардосо
32
Инфантино
32
Инфантино
70
9
9
70
9
Митрович
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
9
Митрович
3
Кулибали
87
Тамбакти
87
Тамбакти
3
Кулибали
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
6
Аль-Давсари
10
Неймар
10
Неймар
6
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Хиляль
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Хиляль
1
1
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
10
14
Офсайды
4
0
Количество передач
409
334
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Айн» против «Аль-Хиляля», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»