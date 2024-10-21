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  • «Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

«Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

21 октября 2024, 17:50
Аль-Айн
21.10.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
4 : 5
Завершен
Аль-Хиляль
39' С. Рахими 63' М. Санабрия 67' С. Рахими 90+6' С. Рахими (П)
26' Р. Лоди 45+2' С. Милинкович-Савич 45+5' С. Аль-Давсари 65' С. Аль-Давсари 75' С. Аль-Давсари
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К) ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
70
Abdoul Traoré
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
20
Матиас Паласиос
АП
10
Каку
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Хиляль
17
Мохаммед Аль-Ями
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
(К) ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Аль-Хиляль
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Неймар
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
28
Мохамед Канно
ЦП
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
4-1-1-3-1
17
Эйса
77
3
15
15
Кардосо
38
Пак
70
21
Рахими
10
Каку
20
Паласиос
8
Аль-Балуши
3-3-1-2-1
17
Аль-Ями
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
2
Канселу
8
Невеш
6
Аль-Давсари
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
9
Митрович
15
Кардосо
16
Хашеми
16
Хашеми
15
Кардосо
32
Инфантино
32
Инфантино
70
9
9
70
9
Митрович
4
Аль-Давсари
4
Аль-Давсари
9
Митрович
3
Кулибали
87
Тамбакти
87
Тамбакти
3
Кулибали
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
6
Аль-Давсари
10
Неймар
10
Неймар
6
Аль-Давсари
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Хиляль
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
3
Daraman Komari
ЦЗ
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Остались в запасе
50
Abdulilah Al Ghamdi
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
24
Мотеб Аль-Харби
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
7
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Хиляль
1
1
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
10
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
10
14
Офсайды
4
0
Количество передач
409
334
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
10
Удары из-за пределов штрафной
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Айн» против «Аль-Хиляля», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Айн»«Аль-Хиляль»

«Аль-Айн» – «Аль-Хиляль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов АФК Элит Аль-Хиляль Аль-Айн
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