21 октября 2024 года на стадионе «Arena Chertanovo» пройдет матч 28-го тура российской Второй лиги, в котором «Чертаново» примет «Знамя Труда». Ожидается, что обе команды будут бороться за очки, но «Чертаново» выглядит фаворитом встречи благодаря своей уверенной форме и положительным результатам в последних играх.
«Чертаново»
«Чертаново» занимает 5-е место в турнирной таблице с 49 очками после 27 туров. Команда демонстрирует уверенные результаты: 4 победы подряд в турнире, забивая в каждом из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Александр Французов, который забил 9 голов в 26 матчах. Несмотря на то, что «Чертаново» пропускает в среднем 1 гол за матч, их атакующий потенциал позволяет компенсировать ошибки в обороне.
Последние матчи «Чертаново»:
- «Енисей-2» 1:2 «Чертаново»
- «Чертаново» 2:0 «Торпедо Владимир»
- «Динамо СПб» 1:2 «Чертаново»
- «Чертаново» 2:1 «ФК Тверь»
- «Динамо-2 Москва» 2:1 «Чертаново»
«Знамя Труда»
«Знамя Труда» занимает 13-е место с 25 очками после 27 туров. Команда находится в кризисе: 6 поражений подряд и частые пропуски голов (в среднем 2 гола за матч). «Знамя Труда» испытывает трудности с реализацией моментов и с обороной. Лучший бомбардир команды – Р. Урхов, забивший всего 4 гола в 25 матчах.
Последние матчи «Знамя Труда»:
- «Чайка» 2:0 «Знамя Труда»
- «Знамя Труда» 0:1 «Динамо Вологда»
- «Динамо-2 Москва» 2:1 «Знамя Труда»
- «Знамя Труда» 0:4 «Леон Сатурн»
- «Знамя Труда» 1:1 «Арсенал Тула» (победа по пенальти)
Личные встречи
В последних трех встречах «Чертаново» побеждает «Знамя Труда» с уверенным счетом, не пропуская ни одного гола. Это демонстрирует, что команда из Москвы традиционно успешно играет против этого соперника.
Последние личные встречи:
- «Знамя Труда» 0:2 «Чертаново» (1 июля 2024 года)
- «Знамя Труда» 0:3 «Чертаново» (13 ноября 2022 года)
- «Чертаново» 5:0 «Знамя Труда» (15 июля 2022 года)
Статистика
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
- 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах
«Знамя Труда»
- Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 2 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
- 5 поражений в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Чертаново» – «Знамя Труда»
Учитывая текущую форму команд и статистику очных встреч, «Чертаново» выглядит явным фаворитом матча. Команда показывает стабильный уровень игры и уверенные результаты, в то время как «Знамя Труда» испытывает значительные трудности как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что «Чертаново» сможет добиться победы с комфортным счетом, продолжив свою победную серию.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Чертаново» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65
Рекомендация: Победа «Чертаново» за коэффициент 1.50.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом является победа «Чертаново» с комфортным счетом 2:0.
Рекомендация: 2:0 в пользу «Чертаново» за 5.50.