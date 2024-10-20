Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Чертаново» – «Знамя Труда», Вторая лига, 21 октября 2024 года

    21 октября 2024 года на стадионе «Arena Chertanovo» пройдет матч 28-го тура российской Второй лиги, в котором «Чертаново» примет «Знамя Труда». Ожидается, что обе команды будут бороться за очки, но «Чертаново» выглядит фаворитом встречи благодаря своей уверенной форме и положительным результатам в последних играх.

    «Чертаново»

    «Чертаново» занимает 5-е место в турнирной таблице с 49 очками после 27 туров. Команда демонстрирует уверенные результаты: 4 победы подряд в турнире, забивая в каждом из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Александр Французов, который забил 9 голов в 26 матчах. Несмотря на то, что «Чертаново» пропускает в среднем 1 гол за матч, их атакующий потенциал позволяет компенсировать ошибки в обороне.

    Последние матчи «Чертаново»:

    • «Енисей-2» 1:2 «Чертаново»
    • «Чертаново» 2:0 «Торпедо Владимир»
    • «Динамо СПб» 1:2 «Чертаново»
    • «Чертаново» 2:1 «ФК Тверь»
    • «Динамо-2 Москва» 2:1 «Чертаново»

    «Знамя Труда»

    «Знамя Труда» занимает 13-е место с 25 очками после 27 туров. Команда находится в кризисе: 6 поражений подряд и частые пропуски голов (в среднем 2 гола за матч). «Знамя Труда» испытывает трудности с реализацией моментов и с обороной. Лучший бомбардир команды – Р. Урхов, забивший всего 4 гола в 25 матчах.

    Последние матчи «Знамя Труда»:

    • «Чайка» 2:0 «Знамя Труда»
    • «Знамя Труда» 0:1 «Динамо Вологда»
    • «Динамо-2 Москва» 2:1 «Знамя Труда»
    • «Знамя Труда» 0:4 «Леон Сатурн»
    • «Знамя Труда» 1:1 «Арсенал Тула» (победа по пенальти)

    Личные встречи

    В последних трех встречах «Чертаново» побеждает «Знамя Труда» с уверенным счетом, не пропуская ни одного гола. Это демонстрирует, что команда из Москвы традиционно успешно играет против этого соперника.

    Последние личные встречи:

    • «Знамя Труда» 0:2 «Чертаново» (1 июля 2024 года)
    • «Знамя Труда» 0:3 «Чертаново» (13 ноября 2022 года)
    • «Чертаново» 5:0 «Знамя Труда» (15 июля 2022 года)

    Статистика

    «Чертаново»

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

    «Знамя Труда»

    • Забивает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 2 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • 5 поражений в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Чертаново» – «Знамя Труда»

    Учитывая текущую форму команд и статистику очных встреч, «Чертаново» выглядит явным фаворитом матча. Команда показывает стабильный уровень игры и уверенные результаты, в то время как «Знамя Труда» испытывает значительные трудности как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что «Чертаново» сможет добиться победы с комфортным счетом, продолжив свою победную серию.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Чертаново» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Чертаново» за коэффициент 1.50.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом является победа «Чертаново» с комфортным счетом 2:0.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Чертаново» за 5.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 