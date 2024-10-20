21 октября 2024 года на стадионе «Arena Chertanovo» пройдет матч 28-го тура российской Второй лиги, в котором «Чертаново» примет «Знамя Труда». Ожидается, что обе команды будут бороться за очки, но «Чертаново» выглядит фаворитом встречи благодаря своей уверенной форме и положительным результатам в последних играх.

«Чертаново»

«Чертаново» занимает 5-е место в турнирной таблице с 49 очками после 27 туров. Команда демонстрирует уверенные результаты: 4 победы подряд в турнире, забивая в каждом из последних 5 матчей. Лучший бомбардир команды – Александр Французов, который забил 9 голов в 26 матчах. Несмотря на то, что «Чертаново» пропускает в среднем 1 гол за матч, их атакующий потенциал позволяет компенсировать ошибки в обороне.

Последние матчи «Чертаново»:

«Енисей-2» 1:2 «Чертаново»

«Чертаново» 2:0 «Торпедо Владимир»

«Динамо СПб» 1:2 «Чертаново»

«Чертаново» 2:1 «ФК Тверь»

«Динамо-2 Москва» 2:1 «Чертаново»

«Знамя Труда»

«Знамя Труда» занимает 13-е место с 25 очками после 27 туров. Команда находится в кризисе: 6 поражений подряд и частые пропуски голов (в среднем 2 гола за матч). «Знамя Труда» испытывает трудности с реализацией моментов и с обороной. Лучший бомбардир команды – Р. Урхов, забивший всего 4 гола в 25 матчах.

Последние матчи «Знамя Труда»:

Личные встречи

В последних трех встречах «Чертаново» побеждает «Знамя Труда» с уверенным счетом, не пропуская ни одного гола. Это демонстрирует, что команда из Москвы традиционно успешно играет против этого соперника.

Последние личные встречи:

«Знамя Труда» 0:2 «Чертаново» (1 июля 2024 года)

«Знамя Труда» 0:3 «Чертаново» (13 ноября 2022 года)

«Чертаново» 5:0 «Знамя Труда» (15 июля 2022 года)

Статистика

«Чертаново»

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

4 победы, 1 поражение в последних 5 матчах

«Знамя Труда»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

5 поражений в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Чертаново» – «Знамя Труда»

Учитывая текущую форму команд и статистику очных встреч, «Чертаново» выглядит явным фаворитом матча. Команда показывает стабильный уровень игры и уверенные результаты, в то время как «Знамя Труда» испытывает значительные трудности как в атаке, так и в обороне. Ожидается, что «Чертаново» сможет добиться победы с комфортным счетом, продолжив свою победную серию.

Рекомендации для ставок:

Победа «Чертаново» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

Рекомендация: Победа «Чертаново» за коэффициент 1.50.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики команд, наиболее вероятным исходом является победа «Чертаново» с комфортным счетом 2:0.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Чертаново» за 5.50.