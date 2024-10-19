20 октября 2024 года на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» пройдет матч десятого тура Ла Лиги между «Барселоной» и «Севильей». «Барселона» будет стремиться укрепить свою лидерскую позицию, а «Севилья» постарается улучшить свое положение в середине таблицы.

«Барселона»

«Барселона» уверенно занимает 1 место в турнирной таблице, набрав 24 очка за 9 туров. Команда демонстрирует высокую результативность – 28 забитых голов в 9 матчах, что делает еe лучшей атакой турнира. Роберт Левандовски является главным бомбардиром, забив 12 мячей в 11 играх. В последних 5 матчах «Барселона» отличилась 16 раз, а пропустила 5 голов. Домашняя серия из побед подчеркивает доминирующее положение команды на своем поле.

Последние матчи «Барселоны»:

Алавес 0:3 «Барселона»

«Барселона» 5:0 Янг Бойз (Лига чемпионов)

Осасуна 2:4 «Барселона»

«Барселона» 1:0 Хетафе

Вильярреал 1:5 «Барселона»

«Севилья»

«Севилья» занимает 12 место в Ла Лиге, набрав 12 очков после 9 туров. Команда показывает стабильно низкие результаты в выездных матчах, не побеждая в последних пяти играх на чужом поле. Доди Лукебакио – лучший бомбардир команды с 3 голами в 9 играх. В последних 5 матчах «Севилья» забила 6 голов и пропустила 4. Несмотря на недавние победы, игра команды на выезде вызывает опасения.

Последние матчи «Севильи»:

«Севилья» 1:0 Бетис

Атлетик 1:1 «Севилья»

«Севилья» 2:1 Вальядолид

Алавес 2:1 «Севилья»

«Севилья» 1:0 Хетафе

Личные встречи

«Барселона» традиционно доминирует в очных встречах с «Севильей», одержав победу в последних пяти матчах подряд. В последних восьми встречах «Барселона» регулярно забивала голы, что говорит о еe преимуществе в данном противостоянии.

Последние встречи:

Статистика

«Барселона»:

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 16 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Севилья»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Прогноз на матч «Барселона» – «Севилья»

«Барселона» выглядит фаворитом встречи, особенно учитывая еe текущую форму и мощную атаку. «Севилья», несмотря на определенную стабильность в домашних матчах, испытывает трудности на выезде. Учитывая доминирование «Барселоны» в очных встречах и еe текущую результативность, можно ожидать, что каталонцы смогут уверенно выиграть этот матч.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

«Барселона» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Барселоны» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

С учетом всех факторов и текущих показателей команд, наиболее вероятным исходом является победа «Барселоны» с комфортным перевесом.

Рекомендация: 3:0 в пользу «Барселоны» за коэффициент 8.50.