20.10.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
Испания. Примера, 10 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
3-3-1-2-1
1
Пенья
5
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
3
Бальде
6
Касадо
23
Кунде
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Маркао
17
Педроса
6
Агум
8
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
Фати
18
Мартин
18
Мартин
Фати
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
20
Торре
20
Торре
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
17
Педроса
29
Монтиэль
29
Монтиэль
17
Педроса
Сусо
97
Соу
97
Соу
Сусо
21
Эджуке
6
Локонга
6
Локонга
21
Эджуке
10
Фернандес
10
Сусо
10
Сусо
10
Фернандес
Остались в запасе
Барселона
Севилья
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Барселона - Севилья
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
14
Офсайды
3
3
Количество передач
614
296
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
4.17
0.92
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Севильи», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Севилья»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»