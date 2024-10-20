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  • «Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Барселона» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 20:50
Барселона
20.10.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 10 тур
5 : 1
Завершен
Севилья
24' Р. Левандовски (П) 28' Педри 39' Р. Левандовски 82' П. Торре 88' П. Торре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Севилья
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Неманья Гудель
(К) ЦП
11
Доди Лукебакио
ПВ
10
Пеке Фернандес
ЦФ
16
Исаак Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Барселона
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
20
Дани Ольмо
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
10
Сусо
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Пенья
5
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
3
Бальде
6
Касадо
23
Кунде
8
Педри
10
Ямаль
11
Рафинья
9
Левандовски
4-1-1-2-2
1
Нюланд
22
Кармона
5
Баде
23
Маркао
17
Педроса
6
Агум
8
Гудель
11
Лукебакио
21
Эджуке
16
Ромеро
10
Фернандес
Фати
18
Мартин
18
Мартин
Фати
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
11
Рафинья
7
Лопес
7
Лопес
11
Рафинья
10
Ямаль
20
Торре
20
Торре
10
Ямаль
31
Фати
31
Фати
9
Левандовски
10
Виктор
10
Виктор
9
Левандовски
17
Педроса
29
Монтиэль
29
Монтиэль
17
Педроса
Сусо
97
Соу
97
Соу
Сусо
21
Эджуке
6
Локонга
6
Локонга
21
Эджуке
10
Фернандес
10
Сусо
10
Сусо
10
Фернандес
Остались в запасе
Барселона
Севилья
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Остались в запасе
31
Диего Кочен
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
36
Серджи Домингес
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
25
Альваро Фернандес
ВР
4
Валентин Барко
ЛЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
17
Станис Идумбо Мусамбо
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Франсиско Хавьер Гарсия Пимента
Статистика матча Барселона - Севилья
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
6
14
Офсайды
3
3
Количество передач
614
296
Сейвы
0
4
Точность передач %
90
79
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
4.17
0.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Севильи», 10-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Севилья»

«Барселона» – «Севилья» смотреть онлайн 20 октября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Севилья Барселона
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