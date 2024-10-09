10 октября 2024 года на стадионе «Аль-Тумама» состоится матч третьего тура Квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Кыргызстана. Обе команды показывают неплохую игру, но имеют свои слабости в обороне, что делает предстоящий поединок интересным и непредсказуемым.

Катар

Сборная Катара, занимающая первое место в группе, стремится закрепить свое лидерство. В последних трех матчах Катар обязательно забивает, однако также неизменно пропускает. В последних пяти играх команда забила семь голов, что составляет в среднем 1.40 гола за матч, и пропустила столько же. В последней встрече против КНДР Катар сыграл вничью 2:2, продемонстрировав как атакующую мощь, так и недостатки в защите.

Последние матчи Катара:

КНДР 2:2 Катар

Катар 1:3 ОАЭ

Катар 2:1 Индия

Афганистан 0:0 Катар

Кувейт 1:2 Катар

Кыргызстан

Сборная Кыргызстана находится в сложной ситуации: команда не может выиграть в четырех последних матчах в рамках Квалификации ЧМ. Кыргызстан продолжает пропускать в каждом из последних пяти матчей, однако в атаке команда выглядит довольно неплохо – забито девять голов за пять игр, что составляет в среднем 1.80 гола за матч. В последней игре против Узбекистана Кыргызстан уступил со счетом 2:3, продемонстрировав неплохую атакующую игру, но недостатки в обороне.

Последние матчи Кыргызстана:

Кыргызстан 2:3 Узбекистан

Иран 1:0 Кыргызстан

Оман 1:1 Кыргызстан

Кыргызстан 1:1 Малайзия

Кыргызстан 5:1 Тайвань

Личные встречи

На данный момент между Катаром и Кыргызстаном не было личных встреч, что добавляет дополнительную интригу в предстоящий матч. Обе команды будут стремиться показать свои сильные стороны и воспользоваться уязвимостями соперника.

Статистика

Катар:

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

Кыргызстан:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

Прогноз на матч Катар – Кыргызстан

Ожидается, что предстоящий матч будет результативным, так как обе команды обладают хорошими атакующими качествами, но имеют проблемы в обороне. Катар, играя на своем поле, будет иметь небольшое преимущество, что может оказаться решающим фактором в матче. Кыргызстан, несмотря на свои атакующие способности, будет испытывать трудности в защите против сильного нападения Катара. Ожидается, что Катар одержит победу, но матч будет напряженным и с возможностью голов с обеих сторон.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Катара – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа Катара за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Катара со счетом 3:2.

Рекомендация: 3:2 в пользу Катара за коэффициент 9.50.