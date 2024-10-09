10 октября 2024 года на стадионе «Аль-Тумама» состоится матч третьего тура Квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Кыргызстана. Обе команды показывают неплохую игру, но имеют свои слабости в обороне, что делает предстоящий поединок интересным и непредсказуемым.
Катар
Сборная Катара, занимающая первое место в группе, стремится закрепить свое лидерство. В последних трех матчах Катар обязательно забивает, однако также неизменно пропускает. В последних пяти играх команда забила семь голов, что составляет в среднем 1.40 гола за матч, и пропустила столько же. В последней встрече против КНДР Катар сыграл вничью 2:2, продемонстрировав как атакующую мощь, так и недостатки в защите.
Последние матчи Катара:
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КНДР 2:2 Катар
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Катар 1:3 ОАЭ
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Катар 2:1 Индия
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Афганистан 0:0 Катар
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Кувейт 1:2 Катар
Кыргызстан
Сборная Кыргызстана находится в сложной ситуации: команда не может выиграть в четырех последних матчах в рамках Квалификации ЧМ. Кыргызстан продолжает пропускать в каждом из последних пяти матчей, однако в атаке команда выглядит довольно неплохо – забито девять голов за пять игр, что составляет в среднем 1.80 гола за матч. В последней игре против Узбекистана Кыргызстан уступил со счетом 2:3, продемонстрировав неплохую атакующую игру, но недостатки в обороне.
Последние матчи Кыргызстана:
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Кыргызстан 2:3 Узбекистан
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Иран 1:0 Кыргызстан
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Оман 1:1 Кыргызстан
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Кыргызстан 1:1 Малайзия
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Кыргызстан 5:1 Тайвань
Личные встречи
На данный момент между Катаром и Кыргызстаном не было личных встреч, что добавляет дополнительную интригу в предстоящий матч. Обе команды будут стремиться показать свои сильные стороны и воспользоваться уязвимостями соперника.
Статистика
Катар:
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Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение
Кыргызстан:
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Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
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Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
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Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения
Прогноз на матч Катар – Кыргызстан
Ожидается, что предстоящий матч будет результативным, так как обе команды обладают хорошими атакующими качествами, но имеют проблемы в обороне. Катар, играя на своем поле, будет иметь небольшое преимущество, что может оказаться решающим фактором в матче. Кыргызстан, несмотря на свои атакующие способности, будет испытывать трудности в защите против сильного нападения Катара. Ожидается, что Катар одержит победу, но матч будет напряженным и с возможностью голов с обеих сторон.
Рекомендации для ставок и коэффициенты:
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Победа Катара – коэффициент 1.70
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Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
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Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
Рекомендация: Победа Катара за коэффициент 1.70.
Прогноз на точный счет:
Наиболее вероятным исходом видится победа Катара со счетом 3:2.
Рекомендация: 3:2 в пользу Катара за коэффициент 9.50.