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    • Прогноз на точный счет матча Катар – Кыргызстан, Квалификация ЧМ. Азия, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Катар – Кыргызстан, Квалификация ЧМ. Азия, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на стадионе «Аль-Тумама» состоится матч третьего тура Квалификации чемпионата мира по футболу между сборными Катара и Кыргызстана. Обе команды показывают неплохую игру, но имеют свои слабости в обороне, что делает предстоящий поединок интересным и непредсказуемым.

    Катар

    Сборная Катара, занимающая первое место в группе, стремится закрепить свое лидерство. В последних трех матчах Катар обязательно забивает, однако также неизменно пропускает. В последних пяти играх команда забила семь голов, что составляет в среднем 1.40 гола за матч, и пропустила столько же. В последней встрече против КНДР Катар сыграл вничью 2:2, продемонстрировав как атакующую мощь, так и недостатки в защите.

    Последние матчи Катара:

    • КНДР 2:2 Катар

    • Катар 1:3 ОАЭ

    • Катар 2:1 Индия

    • Афганистан 0:0 Катар

    • Кувейт 1:2 Катар

    Кыргызстан

    Сборная Кыргызстана находится в сложной ситуации: команда не может выиграть в четырех последних матчах в рамках Квалификации ЧМ. Кыргызстан продолжает пропускать в каждом из последних пяти матчей, однако в атаке команда выглядит довольно неплохо – забито девять голов за пять игр, что составляет в среднем 1.80 гола за матч. В последней игре против Узбекистана Кыргызстан уступил со счетом 2:3, продемонстрировав неплохую атакующую игру, но недостатки в обороне.

    Последние матчи Кыргызстана:

    • Кыргызстан 2:3 Узбекистан

    • Иран 1:0 Кыргызстан

    • Оман 1:1 Кыргызстан

    • Кыргызстан 1:1 Малайзия

    • Кыргызстан 5:1 Тайвань

    Личные встречи

    На данный момент между Катаром и Кыргызстаном не было личных встреч, что добавляет дополнительную интригу в предстоящий матч. Обе команды будут стремиться показать свои сильные стороны и воспользоваться уязвимостями соперника.

    Статистика

    Катар:

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение

    Кыргызстан:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения

    Прогноз на матч Катар – Кыргызстан

    Ожидается, что предстоящий матч будет результативным, так как обе команды обладают хорошими атакующими качествами, но имеют проблемы в обороне. Катар, играя на своем поле, будет иметь небольшое преимущество, что может оказаться решающим фактором в матче. Кыргызстан, несмотря на свои атакующие способности, будет испытывать трудности в защите против сильного нападения Катара. Ожидается, что Катар одержит победу, но матч будет напряженным и с возможностью голов с обеих сторон.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Катара – коэффициент 1.70

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа Катара за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Катара со счетом 3:2.

    Рекомендация: 3:2 в пользу Катара за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

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