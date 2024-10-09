10 октября 2024 года на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Англии и Греции. Оба коллектива находятся в хорошей форме и показывают интересный футбол, что делает предстоящую встречу весьма ожидаемой для болельщиков.

Англия

Сборная Англии в последних матчах демонстрирует стабильную игру. Команда не проигрывает в трех последних встречах в рамках Лиги наций и забивает в каждом из этих матчей. В последних пяти играх Англия отличилась восемью забитыми голами, что составляет в среднем 1.60 гола за игру, и пропустила четыре мяча. В последней игре против Финляндии Англия одержала уверенную победу со счетом 2:0, демонстрируя хорошую организацию игры и контроль мяча.

Последние матчи Англии:

Англия 2:0 Финляндия

Ирландия 0:2 Англия

Испания 2:1 Англия

Нидерланды 1:2 Англия

Англия 1:1 Швейцария (победа по пенальти 5:3)

Греция

Сборная Греции также находится в хорошей форме, одержав три победы подряд в рамках Лиги наций. В последних пяти играх греки забили восемь голов и пропустили всего два, что указывает на хорошую организацию как в атаке, так и в защите. В недавней игре против Ирландии Греция одержала победу со счетом 2:0, продемонстрировав уверенную игру и дисциплину на всех участках поля.

Последние матчи Греции:

Ирландия 0:2 Греция

Греция 3:0 Финляндия

Мальта 0:2 Греция

Германия 2:1 Греция

Грузия 0:0 Греция (поражение по пенальти)

Личные встречи

История личных встреч между Англией и Грецией складывается в пользу Англии, которая не проигрывает в девяти последних играх против этого соперника. Последняя встреча между командами состоялась в товарищеском матче в 2006 году и завершилась разгромной победой Англии со счетом 4:0. Это добавляет дополнительное психологическое преимущество англичанам в предстоящем матче.

Последние матчи личных встреч:

Англия 4:0 Греция (16 августа 2006)

Англия 2:2 Греция (6 октября 2001)

Греция 0:2 Англия (6 июня 2001)

Англия 5:0 Греция (17 мая 1994)

Греция 1:2 Англия (8 февраля 1989)

Статистика

Англия:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Греция:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

Прогноз на матч Англия – Греция

С учетом текущей формы команд и истории личных встреч, Англия выглядит фаворитом в предстоящем матче. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне, а также имеет преимущество домашнего поля. Греция, несмотря на свою хорошую форму, может столкнуться с трудностями в противостоянии с таким сильным соперником на выезде. Ожидается, что Англия одержит победу, однако матч не будет легким, и обе команды могут забить.

Рекомендации для ставок и коэффициенты:

Победа Англии – коэффициент 1.60

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа Англии за коэффициент 1.60.

Прогноз на точный счет:

Наиболее вероятным исходом видится победа Англии со счетом 3:1.

Рекомендация: 3:1 в пользу Англии за коэффициент 9.00.