Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча Англия – Греция, Лига наций, 10 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Англия – Греция, Лига наций, 10 октября 2024 года

    10 октября 2024 года на легендарном стадионе «Уэмбли» состоится матч третьего тура Лиги наций между сборными Англии и Греции. Оба коллектива находятся в хорошей форме и показывают интересный футбол, что делает предстоящую встречу весьма ожидаемой для болельщиков.

    Англия

    Сборная Англии в последних матчах демонстрирует стабильную игру. Команда не проигрывает в трех последних встречах в рамках Лиги наций и забивает в каждом из этих матчей. В последних пяти играх Англия отличилась восемью забитыми голами, что составляет в среднем 1.60 гола за игру, и пропустила четыре мяча. В последней игре против Финляндии Англия одержала уверенную победу со счетом 2:0, демонстрируя хорошую организацию игры и контроль мяча.

    Последние матчи Англии:

    • Англия 2:0 Финляндия

    • Ирландия 0:2 Англия

    • Испания 2:1 Англия

    • Нидерланды 1:2 Англия

    • Англия 1:1 Швейцария (победа по пенальти 5:3)

    Греция

    Сборная Греции также находится в хорошей форме, одержав три победы подряд в рамках Лиги наций. В последних пяти играх греки забили восемь голов и пропустили всего два, что указывает на хорошую организацию как в атаке, так и в защите. В недавней игре против Ирландии Греция одержала победу со счетом 2:0, продемонстрировав уверенную игру и дисциплину на всех участках поля.

    Последние матчи Греции:

    • Ирландия 0:2 Греция

    • Греция 3:0 Финляндия

    • Мальта 0:2 Греция

    • Германия 2:1 Греция

    • Грузия 0:0 Греция (поражение по пенальти)

    Личные встречи

    История личных встреч между Англией и Грецией складывается в пользу Англии, которая не проигрывает в девяти последних играх против этого соперника. Последняя встреча между командами состоялась в товарищеском матче в 2006 году и завершилась разгромной победой Англии со счетом 4:0. Это добавляет дополнительное психологическое преимущество англичанам в предстоящем матче.

    Последние матчи личных встреч:

    • Англия 4:0 Греция (16 августа 2006)

    • Англия 2:2 Греция (6 октября 2001)

    • Греция 0:2 Англия (6 июня 2001)

    • Англия 5:0 Греция (17 мая 1994)

    • Греция 1:2 Англия (8 февраля 1989)

    Статистика

    Англия:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Греция:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

    • Последние 5 матчей: 3 победы, 1 ничья, 1 поражение

    Прогноз на матч Англия – Греция

    С учетом текущей формы команд и истории личных встреч, Англия выглядит фаворитом в предстоящем матче. Команда демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне, а также имеет преимущество домашнего поля. Греция, несмотря на свою хорошую форму, может столкнуться с трудностями в противостоянии с таким сильным соперником на выезде. Ожидается, что Англия одержит победу, однако матч не будет легким, и обе команды могут забить.

    Рекомендации для ставок и коэффициенты:

    • Победа Англии – коэффициент 1.60

    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа Англии за коэффициент 1.60.

    Прогноз на точный счет:

    Наиболее вероятным исходом видится победа Англии со счетом 3:1.

    Рекомендация: 3:1 в пользу Англии за коэффициент 9.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:44
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+