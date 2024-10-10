10.10.2024, четверг, 21:45
Лига наций, группа B2, 3 тур
Лига наций, группа B2, 3 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Англия
Англия
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
2
Александер-Арнольд
5
Стоунз
6
Колуилл
22
Льюис
4
Райс
10
Беллингем
7
Фоден
11
Гордон
10
Палмер
7
Сака
4-2-3-1
1
Влаходимос
4
Мавропанос
3
Кулиеракис
15
Рота
22
Яннулис
23
Сиопис
6
Курбелис
7
Масурас
11
Бакасетас
10
Цолис
14
Павлидис
7
Сака
17
Мадуэке
17
Мадуэке
7
Сака
11
Гордон
19
Уоткинс
19
Уоткинс
11
Гордон
7
Фоден
9
Соланке
9
Соланке
7
Фоден
11
Бакасетас
2
Вагианнидис
2
Вагианнидис
11
Бакасетас
6
Курбелис
20
Манталос
20
Манталос
6
Курбелис
23
Сиопис
20
Зафейрис
20
Зафейрис
23
Сиопис
7
Масурас
10
Пелкас
10
Пелкас
7
Масурас
Остались в запасе
Англия
Греция
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
Главный тренер
Ли Карсли
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
22
Ник Поуп
ВР
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
17
Кертис Джонс
ЦП
8
Анхель Гомес
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
Остались в запасе
13
Христос Мандас
ВР
12
Константинос Цолакис
ВР
5
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
17
Анастасиос Хадзийованнис
ЦП
18
Яннис Константелиас
АП
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Ли Карсли
Главный тренер
Густаво Пойет
Статистика матча Англия - Греция
2
4
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
9
5
Нарушения
10
14
Офсайды
0
6
Количество передач
575
328
Сейвы
0
1
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
7
8
Смотреть прямую трансляцию матча Англия против Греции, 3-й тур Лиги наций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 октября 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия – Греция
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»