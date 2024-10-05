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    • Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – ЛНЗ, Премьер-лига Украины, 6 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Шахтер» – ЛНЗ, Премьер-лига Украины, 6 октября 2024 года

    6 октября 2024 года на стадионе «Арена Львов» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Украины, в котором «Шахтер» примет «ЛНЗ». Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и будут бороться за очки, чтобы закрепить свои позиции.

    «Шахтер»

    «Шахтер» занимает 4-е место в чемпионате с 13 очками после 7 матчей. Команда продемонстрировала уверенную игру в нападении, забив 19 голов – лучший показатель в турнире на данный момент. Однако в обороне есть проблемы, особенно против команд, которые умеют использовать контратаки. В последней игре внутреннего чемпионата «Шахтер» сыграл вничью с «Вересом» (1:1), что стало третьей ничьей в сезоне. На своем поле команда играет агрессивно и будет стремиться реабилитироваться после поражения от «Аталанты» в Лиге чемпионов (0:3).

    Последние матчи «Шахтера»:

    «ЛНЗ»

    «ЛНЗ» занимает 5-е место с 12 очками после 8 туров. Команда часто играет вничью (3 последних матча подряд), и этот результат можно объяснить слабой атакующей линией, которая редко создает опасные моменты. За последние 5 игр «ЛНЗ» забил всего 5 голов, что указывает на проблемы в завершении атак. В гостях команда предпочитает играть от обороны, но часто допускает ошибки, пропуская почти в каждом матче. В последних встречах «ЛНЗ» старается действовать более компактно, но против таких соперников, как «Шахтер», им будет сложно удержать свои ворота на замке.

    Последние матчи «ЛНЗ»:

    Личные встречи

    «Шахтер» и «ЛНЗ» встречались в прошлом сезоне дважды, и оба раза «Шахтер» уверенно побеждал с сухим счетом (3:0). Исторически «Шахтер» стабильно доминирует в противостояниях с «ЛНЗ», и команда постарается продолжить эту серию. «ЛНЗ» будет стремиться к более компактной игре, чтобы минимизировать уязвимость своей обороны.

    Статистика

    «Шахтер»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    «ЛНЗ»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 1 победа и 3 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Шахтер» – «ЛНЗ»

    «Шахтер» выступает явным фаворитом этого матча. Команда будет стремиться использовать свою мощную атакующую линию и реализовать преимущество в классе. «ЛНЗ» же, вероятно, выберет оборонительную тактику, надеясь на редкие контратаки. Однако учитывая нестабильность обороны гостей и агрессивный стиль игры «Шахтера» на своем поле, хозяева должны добиться уверенной победы.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Шахтера» – коэффициент 1.30
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.65

    Рекомендация: Победа «Шахтера» за коэффициент 1.30.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму «Шахтера» и проблемы «ЛНЗ» в атаке, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с крупным счетом.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Шахтера» за 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

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    05.10.2024 13:07
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