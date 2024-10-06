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  • «Шахтер» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

«Шахтер» – «ЛНЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 октября 2024

6 октября 2024, 14:20
Шахтер
06.10.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
5 : 1
Завершен
ЛНЗ
13' Г. Судаков 26' А. Зубков 50' Г. Судаков 53' Г. Судаков 57' Г. Судаков
62' Ш. Ноникашвили (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
ЛНЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
10
Артур Авагимян
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
7
Эгиналдо
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
9
Марьян Швед
ПВ
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
17
Денис Норенков
ЛЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
19
Осама Халаила
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
10
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
3-1-2-2-3
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
16
Олейник
22
Момо
99
22
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
19
Бондаренко
6
Гомес
6
Гомес
19
Бондаренко
10
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Зубков
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
11
Пасич
17
Норенков
17
Норенков
11
Пасич
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
10
Авагимян
19
Халаила
19
Халаила
10
Авагимян
Остались в запасе
Шахтер
ЛНЗ
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «ЛНЗ», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «ЛНЗ»

Шахтер-ЛНЗ смотреть онлайн 6 октября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига ЛНЗ Шахтер
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