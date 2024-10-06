06.10.2024, воскресенье, 15:30
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Украина. Премьер-лига, 9 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
22
Конопля
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
10
Зубков
2
Траоре
19
Бондаренко
3-1-2-2-3
22
Путря
34
Муравский
55
Салиху
5
Ноникашвили
22
Яшари
11
Пасич
10
Авагимян
16
Олейник
22
Момо
99
22
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
19
Бондаренко
6
Гомес
6
Гомес
19
Бондаренко
10
Зубков
10
Педриньо
10
Педриньо
10
Зубков
2
Траоре
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
2
Траоре
11
Пасич
17
Норенков
17
Норенков
11
Пасич
16
Олейник
9
Наумец
9
Наумец
16
Олейник
10
Авагимян
19
Халаила
19
Халаила
10
Авагимян
Остались в запасе
Шахтер
ЛНЗ
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
Главный тренер
Андрес Карраско
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
4
Бартол Франьич
ОП
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
72
Kirill Samoilenko
ВР
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Андрес Карраско
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «ЛНЗ», 24-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 октября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «ЛНЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»