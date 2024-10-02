Президент «Сьона» оценил уровень готовности Антона Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал об адаптации российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарском клубе.
– Успешно ли проходит адаптация Миранчука?
– Миранчук очень хорошо вписывается в команду.
– Будет ли готов Миранчук в следующем матче сыграть все 90 минут?
– Думаю, после международной паузы он будет готов на все сто процентов. Миранчук набирает обороты.
- 28-летний россиянин провел за «Сьон» 2 матча. В обоих он выходил в стартовом составе и был заменен во втором тайме.
- Миранчук перешел в «Сьон» на правах свободного агента в сентябре.