Президент «Сьона» оценил уровень готовности Антона Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин рассказал об адаптации российского полузащитника Антона Миранчука в швейцарском клубе.

– Успешно ли проходит адаптация Миранчука?

– Миранчук очень хорошо вписывается в команду.

– Будет ли готов Миранчук в следующем матче сыграть все 90 минут?

– Думаю, после международной паузы он будет готов на все сто процентов. Миранчук набирает обороты.