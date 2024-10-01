2 октября 2024 года на стадионе «Монтиливи» пройдет матч второго тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Фейеноордом». Обе команды постараются заработать первые очки в текущем групповом этапе после неудачных стартов.

«Жирона»

«Жирона» начала групповой этап Лиги чемпионов с минимального поражения от «ПСЖ» (0:1). Команда демонстрирует слабую форму и в последних матчах внутреннего чемпионата. За последние пять встреч «Жирона» забила всего 2 гола и пропустила 8. Основные проблемы команды – в атаке, где футболисты не могут найти взаимопонимание и создать опасные моменты у ворот соперника. Однако дома «Жирона» играет немного лучше, что дает им небольшое преимущество перед матчем.

Последние матчи «Жироны»:

«Фейеноорд»

«Фейеноорд» провел неудачный старт в Лиге чемпионов, проиграв «Байеру» (0:4). Тем не менее, команда стабильно выступает в национальном чемпионате, где забила 6 голов за последние 5 игр. Основные проблемы у «Фейеноорда» связаны с обороной, которая часто дает сбои и пропускает почти в каждом матче. За последние 5 встреч они пропустили 8 голов. Команда уверенно забивает и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что делает их фаворитами в этом противостоянии.

Последние матчи «Фейеноорда»:

Личные встречи

«Жирона» и «Фейеноорд» встречаются впервые на официальном уровне. Отсутствие личных встреч между командами усложняет предсказание их взаимодействия на поле. «Фейеноорд» будет опираться на свой атакующий потенциал, тогда как «Жирона» постарается использовать домашний фактор, чтобы навязать свою игру.

Статистика

«Жирона»

Забивает в среднем: 0.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 2 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

«Фейеноорд»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

1 победа, 3 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Жирона» – «Фейеноорд»

Учитывая текущие формы команд, проблемы «Жироны» в атаке и нестабильность обороны «Фейеноорда», можно ожидать, что гости будут доминировать на поле. «Фейеноорд» обладает большей атакующей мощью и должен использовать свои шансы, особенно учитывая слабую защиту хозяев. Однако результат может быть минимальным из-за осторожной игры обеих команд.

Рекомендации для ставок:

Победа «Фейеноорда» – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Фейеноорда» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Фейеноорда».

Рекомендация: 1:0 в пользу «Фейеноорда» за 7.00.