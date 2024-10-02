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  • «Жирона» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

«Жирона» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

2 октября 2024, 18:35
Жирона
02.10.2024, среда, 19:45
Лига чемпионов, 2 тур
2 : 3
Завершен
Фейеноорд
19' Д. Лопес 73' Д. ван де Бек
23' Я. Эррера (АГ) 33' А. Миламбо 79' Л. Крейчи (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
22
Арнау Мартинес
(К) ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
37
Ладислав Крейчи
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
23
Иван Мартин
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
28
Боян Миовски
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
3
Уго Буэно
ЛЗ
3
Томас Белен
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
(К) ЦП
16
Хван Ин Бом
ЦП
17
Антони Миламбо
АП
15
Ибрахим Осман
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Жирона
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
14
Джон Солис
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
10
Порту
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
16
Факундо Гонсалес
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
6
Рамир Зерруки
ЦП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
2-2-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
22
Мартинес
5
Лопес
37
Крейчи
6
ван де Бек
21
Эррера
17
Хиль
23
Мартин
11
Цыганков
28
Миовски
4-2-2-2
1
Велленройтер
3
Лотомба
3
Белен
17
Ганцко
3
Буэно
23
Тимбер
16
Ин Бом
17
Миламбо
14
Пайшао
18
Уэда
15
Осман
21
Эррера
14
Солис
14
Солис
21
Эррера
17
Хиль
22
Асприлья
22
Асприлья
17
Хиль
11
Цыганков
7
Данжума
7
Данжума
11
Цыганков
6
ван де Бек
10
Порту
10
Порту
6
ван де Бек
28
Миовски
7
Стуани
7
Стуани
28
Миовски
3
Лотомба
16
Гонсалес
16
Гонсалес
3
Лотомба
3
Буэно
18
Траунер
18
Траунер
3
Буэно
15
Осман
6
Зерруки
6
Зерруки
15
Осман
17
Миламбо
17
Иванушец
17
Иванушец
17
Миламбо
18
Уэда
9
Карранца
9
Карранца
18
Уэда
Остались в запасе
Жирона
Фейеноорд
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Хуанпе
ЦЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
Остались в запасе
1
Джастин Бейлов
ВР
37
Mannou Berger
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
4
Джейланд Митчелл
ЦЗ
8
Дживай Захиэль
ОП
18
Chris-Kévin Nadje
ЦП
23
Анис Хадж Мусса
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Брайан Приске
Статистика матча Жирона - Фейеноорд
6
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Угловые удары
11
0
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Количество передач
581
303
Сейвы
1
4
Точность передач %
88
79
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.34
1.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Фейеноорда», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 октября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона»«Фейеноорд»

«Жирона» – «Фейеноорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Фейеноорд Жирона
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