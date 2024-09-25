26 сентября 2024 года на стадионе де Гран Канария пройдет матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Лас-Пальмас» примет «Бетис». Ожидается интересное противостояние между командами, находящимися на разных полюсах таблицы.

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» занимает последнее, 20-е место в Ла Лиге, набрав всего 2 очка за 6 туров. Команда испытывает серьезные проблемы в обороне, пропустив 10 голов в последних 5 матчах. Однако стоит отметить результативность Сандро Рамиреса, который забил 3 гола в этом сезоне. «Лас-Пальмас» проигрывает в последних 3 матчах и, несмотря на домашний статус встречи, должен подготовиться к сложной игре против сильного соперника.

Последние матчи:

«Бетис»

«Бетис» выступает гораздо стабильнее и находится на 11-м месте с 8 очками. В последних 5 играх команда забила 8 голов, и лучшим бомбардиром является Абде Эззальзули с 3 голами. Команда побеждала в 3 из последних 5 матчей, однако в последнем туре потерпела поражение от «Мальорки» (1:2). «Бетис» сохраняет стабильность в атаке и забивает в каждом из последних матчей.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически, «Лас-Пальмас» и «Бетис» встречаются довольно часто, и последние встречи показывают перевес в пользу «Бетиса», который не проигрывает в 5 последних матчах. Однако на своем поле «Лас-Пальмас» традиционно выступает удачнее против этого соперника, не проигрывая дома в 8 из 9 последних матчей против «Бетиса».

Последние встречи:

Статистика

«Лас-Пальмас»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

1 ничья, 4 поражения в последних 5 матчах

«Бетис»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

Учитывая текущую форму команд, «Бетис» выглядит фаворитом этого противостояния. Команда стабильно забивает, в то время как «Лас-Пальмас» имеет серьезные проблемы в защите. Тем не менее, хозяева могут оказать сопротивление на своем поле, особенно с учетом хорошей статистики игр против «Бетиса» дома.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бетиса» – коэффициент 2.05

Обе команды забьют – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Бетиса» за коэффициент 2.05.