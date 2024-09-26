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  • «Лас-Пальмас» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

«Лас-Пальмас» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

26 сентября 2024, 18:50
Лас-Пальмас
26.09.2024, четверг, 20:00
Испания. Примера, 7 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
9' А. Молейро
45+3' Д. Ло Чельсо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
3
Алекс Муньос
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
14
Дариу Эссуго
ЦП
12
Энцо Лойодиче
ЦП
10
Альберто Молейро
АП
20
Кириан Родригес
(К) АП
17
Вити Росада
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Пабло Форнальс
АП
24
Айтор Руйбаль
(К) ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Лас-Пальмас
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
17
Пехиньо
ЛВ
11
Бенито Рамирес
ЛВ
14
Ману Фустер
ЛВ
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Хавьер Муньос
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
3-2-3-2
24
Силлессен
24
Синкгравен
15
Херцог
3
Муньос
14
Эссуго
12
Лойодиче
10
Молейро
20
Родригес
17
Росада
19
Рамирес
21
Силва
3-1-1-3-2
1
Силва
4
Натан
3
Льоренте
15
Перро
21
Рока
5
Кардозо
24
Руйбаль
8
Форнальс
10
Эз Абде
11
Диао
20
Ло Чельсо
14
Эссуго
14
Муньос
14
Муньос
14
Эссуго
21
Силва
17
Пехиньо
17
Пехиньо
21
Силва
24
Синкгравен
11
Рамирес
11
Рамирес
24
Синкгравен
10
Молейро
24
Янузай
24
Янузай
10
Молейро
19
Рамирес
9
МакБарни
9
МакБарни
19
Рамирес
21
Рока
5
Альтимира
5
Альтимира
21
Рока
20
Ло Чельсо
14
Лосада
14
Лосада
20
Ло Чельсо
10
Эз Абде
6
Авила
6
Авила
10
Эз Абде
11
Диао
94
Бакамбу
94
Бакамбу
11
Диао
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Бетис
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
4
Алекс Суарес
ЦЗ
20
Хосе Кампанья
ЦП
6
Фабио Гонсалес
ЦП
14
Ману Фустер
ЛВ
22
Марк Кардона
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Лас-Пальмас - Бетис
4
2
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
21
10
Офсайды
2
4
Количество передач
552
448
Сейвы
4
1
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
0.91
1.99

Смотреть прямую трансляцию матча «Лас-Пальмас» против «Бетиса», 7-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 сентября 2024 в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лас-Пальмас»«Бетис»

«Лас-Пальмас» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Бетис Лас-Пальмас
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