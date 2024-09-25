25 сентября 2024 года на стадионе «Констант Ванден Сток» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Андерлехт» примет венгерский клуб «Ференцварош». Обе команды находятся в неплохой форме, и эта игра станет определяющей для старта их еврокубкового сезона.

«Андерлехт»

«Андерлехт» в последних играх показывает не самую высокую результативность, забив всего 3 гола за последние 5 матчей. Команда столкнулась с проблемами в атаке, но надежная оборона позволяет удерживать конкурентоспособные результаты. В домашнем турнире бельгийцы уверенно играют в защите, пропустив всего 4 гола за этот период. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, что подчеркивает их стабильность на внутренней арене.

Последние матчи:

«Ференцварош»

«Ференцварош» на старте еврокубкового сезона показывает отличную форму, победив в 5 последних матчах. Венгерская команда обладает сбалансированной атакой и сильной обороной, забив 11 голов и пропустив лишь 3 за последние 5 игр. Их уверенная игра как в национальном чемпионате, так и в Лиге Европы делает их серьезным соперником. Кроме того, «Ференцварош» забивает в каждом из последних 5 матчей.

Последние матчи:

Личные встречи

У команд не было предыдущих личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий поединок. Это первая встреча на международной арене, и обе команды будут стремиться начать групповой этап с победы.

Статистика

«Андерлехт»:

Забивает в среднем: 0.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 3 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Ференцварош»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

5 побед в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Ференцварош» выглядит более уверенной и результативной командой в последних играх, в то время как «Андерлехт» продолжает искать баланс между атакой и обороной. Венгерская команда показывает стабильность и эффективность как в нападении, так и в защите, что делает их фаворитами этого матча. Ожидается, что «Ференцварош» сможет продемонстрировать свой атакующий потенциал и забить минимум один гол в ворота «Андерлехта».

Рекомендации для ставок:

Фора (0) на «Ференцварош» – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Рекомендация: Фора (0) на «Ференцварош» за коэффициент 1.85.