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    • «Андерлехт» – «Ференцварош»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года

    «Андерлехт» – «Ференцварош»: прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы – 25 сентября 2024 года

    25 сентября 2024 года на стадионе «Констант Ванден Сток» состоится матч 1-го тура Лиги Европы, в котором «Андерлехт» примет венгерский клуб «Ференцварош». Обе команды находятся в неплохой форме, и эта игра станет определяющей для старта их еврокубкового сезона.

    «Андерлехт»

    «Андерлехт» в последних играх показывает не самую высокую результативность, забив всего 3 гола за последние 5 матчей. Команда столкнулась с проблемами в атаке, но надежная оборона позволяет удерживать конкурентоспособные результаты. В домашнем турнире бельгийцы уверенно играют в защите, пропустив всего 4 гола за этот период. Команда не проигрывает в 11 из 13 последних матчей, что подчеркивает их стабильность на внутренней арене.

    Последние матчи:

    «Ференцварош»

    «Ференцварош» на старте еврокубкового сезона показывает отличную форму, победив в 5 последних матчах. Венгерская команда обладает сбалансированной атакой и сильной обороной, забив 11 голов и пропустив лишь 3 за последние 5 игр. Их уверенная игра как в национальном чемпионате, так и в Лиге Европы делает их серьезным соперником. Кроме того, «Ференцварош» забивает в каждом из последних 5 матчей.

    Последние матчи:

    • «МТК» 1:3 «Ференцварош»
    • «Будафок» 0:3 «Ференцварош»
    • «Balatonfüredi» 0:2 «Ференцварош»
    • «Ференцварош» 2:1 «Ньиредьхаза»
    • «Борац Баня-Лука» 1:1 (2:3 пенальти) «Ференцварош»

    Личные встречи

    У команд не было предыдущих личных встреч, что добавляет интриги в предстоящий поединок. Это первая встреча на международной арене, и обе команды будут стремиться начать групповой этап с победы.

    Статистика

    «Андерлехт»:

    • Забивает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Ференцварош»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 5 побед в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Ференцварош» выглядит более уверенной и результативной командой в последних играх, в то время как «Андерлехт» продолжает искать баланс между атакой и обороной. Венгерская команда показывает стабильность и эффективность как в нападении, так и в защите, что делает их фаворитами этого матча. Ожидается, что «Ференцварош» сможет продемонстрировать свой атакующий потенциал и забить минимум один гол в ворота «Андерлехта».

    Рекомендации для ставок:

    • Фора (0) на «Ференцварош» – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Фора (0) на «Ференцварош» за коэффициент 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.09.2024 09:44
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