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  • «Андерлехт» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Андерлехт» – «Ференцварош»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:50
Андерлехт
25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Ференцварош
60' Я. Версхарен 66' К. Дольберг (П)
86' А. Траоре
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
54
Киллиан Сарделла
ПЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
16
Яри Версхарен
ЦП
18
Леандер Дендокер
(К) ЦП
9
Франсис Амузу
ЦП
29
Марио Стройкенс
ЦФ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К) ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Кади Боржес
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
18
Маджид Ашимеру
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
25
Занка
4
Шимич
54
Сарделла
16
Версхарен
18
Дендокер
9
Амузу
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-2-2-2
90
Дибус
21
Ботка
26
Сиссе
22
Салаи
2
Рамирес
16
Закариассен
15
Абу Фани
88
Ромменс
20
Боржес
19
Варга
14
Траоре
16
Н'Диайе
25
Фоке
25
Фоке
16
Н'Диайе
23
Эдози
18
Ашимеру
18
Ашимеру
23
Эдози
29
Стройкенс
6
Леони
6
Леони
29
Стройкенс
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
21
Ботка
3
Гартенманн
3
Гартенманн
21
Ботка
15
Абу Фани
80
Майга
80
Майга
15
Абу Фани
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
20
Боржес
20
Салданья
20
Салданья
20
Боржес
Остались в запасе
Андерлехт
Ференцварош
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Андерлехт - Ференцварош
3
1
5
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
25
Офсайды
1
0
Количество передач
460
349
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.77

Смотреть прямую трансляцию матча «Андерлехт» против «Ференцвароша», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт»«Ференцварош»

«Ницца» – «Реал Сосьедад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Ференцварош Андерлехт
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