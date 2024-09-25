25.09.2024, среда, 22:00
Лига Европы, 1 тур
Лига Европы, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Андерлехт
Андерлехт
4-3-1-2
26
Коосеманс
16
Н'Диайе
25
Занка
4
Шимич
54
Сарделла
16
Версхарен
18
Дендокер
9
Амузу
23
Эдози
9
Дольберг
29
Стройкенс
4-2-2-2
90
Дибус
21
Ботка
26
Сиссе
22
Салаи
2
Рамирес
16
Закариассен
15
Абу Фани
88
Ромменс
20
Боржес
19
Варга
14
Траоре
16
Н'Диайе
25
Фоке
25
Фоке
16
Н'Диайе
23
Эдози
18
Ашимеру
18
Ашимеру
23
Эдози
29
Стройкенс
6
Леони
6
Леони
29
Стройкенс
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
2
Рамирес
77
Чивич
77
Чивич
2
Рамирес
21
Ботка
3
Гартенманн
3
Гартенманн
21
Ботка
15
Абу Фани
80
Майга
80
Майга
15
Абу Фани
16
Закариассен
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
20
Боржес
20
Салданья
20
Салданья
20
Боржес
Остались в запасе
Андерлехт
Ференцварош
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
63
Timon Vanhoutte
ВР
4
Amando Lapage
ЦЗ
23
Матс Ритс
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
54
Norbert Kaján
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Андерлехт - Ференцварош
3
1
5
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
3
3
Нарушения
12
25
Офсайды
1
0
Количество передач
460
349
Сейвы
2
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
1.37
0.77
Смотреть прямую трансляцию матча «Андерлехт» против «Ференцвароша», 1-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Андерлехт» – «Ференцварош»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»