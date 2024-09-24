25 сентября 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 3-го тура Кубка лиги, где «Ливерпуль» примет «Вест Хэм». «Ливерпуль» считается фаворитом, однако «Вест Хэм» показывает стабильную игру в этом сезоне, и матч может стать более напряжeнным, чем кажется на первый взгляд.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» демонстрирует отличную форму, особенно в обороне. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 2 гола, при этом забив 11. В Кубке лиги мерсисайдцы настроены выйти на трофей, и матч против «Вест Хэма» может стать очередным шагом на этом пути. Важным фактором является то, что «Ливерпуль» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.

Последние матчи:

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» не может похвастаться стабильной игрой в обороне. Команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах, что создает проблемы в матчах против сильных соперников. Впрочем, «Вест Хэм» стабильно забивает, что делает их опасными в атаке. Важно отметить, что «Вест Хэм» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что свидетельствует о хорошей форме команды в целом.

Последние матчи:

Личные встречи

Исторически «Ливерпуль» имеет значительное преимущество в матчах против «Вест Хэма». Команда из Лондона не может одержать победу на «Энфилде» уже несколько сезонов. Последние встречи показывают, что «Ливерпуль» контролирует ход матчей, забивая минимум 2-3 гола в каждом противостоянии.

Последние встречи:

Статистика

«Ливерпуль»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

«Вест Хэм»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч

«Ливерпуль» является фаворитом встречи. Стабильная игра в обороне и качественная атака дают преимущество перед «Вест Хэмом». Лондонская команда, вероятно, будет пытаться создать давление, но «Ливерпуль» имеет все шансы уверенно победить.

Рекомендации для ставок:

Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.50

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.50.