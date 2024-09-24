25 сентября 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 3-го тура Кубка лиги, где «Ливерпуль» примет «Вест Хэм». «Ливерпуль» считается фаворитом, однако «Вест Хэм» показывает стабильную игру в этом сезоне, и матч может стать более напряжeнным, чем кажется на первый взгляд.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» демонстрирует отличную форму, особенно в обороне. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 2 гола, при этом забив 11. В Кубке лиги мерсисайдцы настроены выйти на трофей, и матч против «Вест Хэма» может стать очередным шагом на этом пути. Важным фактором является то, что «Ливерпуль» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.
Последние матчи:
- «Ливерпуль» 3:0 «Борнмут»
- «Милан» 3:1 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 0:1 «Ноттингем Форест»
- «Манчестер Юнайтед» 3:0 «Ливерпуль»
- «Ливерпуль» 2:0 «Брентфорд»
«Вест Хэм»
«Вест Хэм» не может похвастаться стабильной игрой в обороне. Команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах, что создает проблемы в матчах против сильных соперников. Впрочем, «Вест Хэм» стабильно забивает, что делает их опасными в атаке. Важно отметить, что «Вест Хэм» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что свидетельствует о хорошей форме команды в целом.
Последние матчи:
- «Вест Хэм» 0:3 «Челси»
- «Фулхэм» 1:1 «Вест Хэм»
- «Вест Хэм» 1:3 «Манчестер Сити»
- «Вест Хэм» 1:0 «Борнмут»
- «Кристал Пэлас» 0:2 «Вест Хэм»
Личные встречи
Исторически «Ливерпуль» имеет значительное преимущество в матчах против «Вест Хэма». Команда из Лондона не может одержать победу на «Энфилде» уже несколько сезонов. Последние встречи показывают, что «Ливерпуль» контролирует ход матчей, забивая минимум 2-3 гола в каждом противостоянии.
Последние встречи:
- «Вест Хэм» 2:2 «Ливерпуль» (27.04.2024)
- «Ливерпуль» 5:1 «Вест Хэм» (20.12.2023)
- «Ливерпуль» 3:1 «Вест Хэм» (24.09.2023)
- «Вест Хэм» 1:2 «Ливерпуль» (26.04.2023)
- «Ливерпуль» 1:0 «Вест Хэм» (19.10.2022)
Статистика
«Ливерпуль»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах
«Вест Хэм»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч
«Ливерпуль» является фаворитом встречи. Стабильная игра в обороне и качественная атака дают преимущество перед «Вест Хэмом». Лондонская команда, вероятно, будет пытаться создать давление, но «Ливерпуль» имеет все шансы уверенно победить.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.50
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.50.