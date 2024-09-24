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    • «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 3-го тура Кубка лиги – 25 сентября 2024 года

    «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 3-го тура Кубка лиги – 25 сентября 2024 года

    25 сентября 2024 года на стадионе «Энфилд» состоится матч 3-го тура Кубка лиги, где «Ливерпуль» примет «Вест Хэм». «Ливерпуль» считается фаворитом, однако «Вест Хэм» показывает стабильную игру в этом сезоне, и матч может стать более напряжeнным, чем кажется на первый взгляд.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» демонстрирует отличную форму, особенно в обороне. За последние 5 матчей команда пропустила лишь 2 гола, при этом забив 11. В Кубке лиги мерсисайдцы настроены выйти на трофей, и матч против «Вест Хэма» может стать очередным шагом на этом пути. Важным фактором является то, что «Ливерпуль» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей.

    Последние матчи:

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» не может похвастаться стабильной игрой в обороне. Команда пропустила 7 голов в последних 5 матчах, что создает проблемы в матчах против сильных соперников. Впрочем, «Вест Хэм» стабильно забивает, что делает их опасными в атаке. Важно отметить, что «Вест Хэм» не проигрывает в 12 из 14 последних матчей, что свидетельствует о хорошей форме команды в целом.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    Исторически «Ливерпуль» имеет значительное преимущество в матчах против «Вест Хэма». Команда из Лондона не может одержать победу на «Энфилде» уже несколько сезонов. Последние встречи показывают, что «Ливерпуль» контролирует ход матчей, забивая минимум 2-3 гола в каждом противостоянии.

    Последние встречи:

    • «Вест Хэм» 2:2 «Ливерпуль» (27.04.2024)
    • «Ливерпуль» 5:1 «Вест Хэм» (20.12.2023)
    • «Ливерпуль» 3:1 «Вест Хэм» (24.09.2023)
    • «Вест Хэм» 1:2 «Ливерпуль» (26.04.2023)
    • «Ливерпуль» 1:0 «Вест Хэм» (19.10.2022)

    Статистика

    «Ливерпуль»:

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 3 победы, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Вест Хэм»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Ливерпуль» является фаворитом встречи. Стабильная игра в обороне и качественная атака дают преимущество перед «Вест Хэмом». Лондонская команда, вероятно, будет пытаться создать давление, но «Ливерпуль» имеет все шансы уверенно победить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.50
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Ливерпуля» за коэффициент 1.50.

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    «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    24.09.2024 12:18
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