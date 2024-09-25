25.09.2024, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
4-1-1-3-1
1
Келлехер
33
Цимикас
2
Гомес
4
Куанса
12
Брэдли
3
Эндо
21
Джонс
18
Гакпо
20
Жота
14
Кьеза
29
Нуньес
4-2-1-2-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
20
Тодибо
3
Килман
3
Крессуэлл
4
Альварес
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
20
Боуэн
28
Ингс
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
20
Жота
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
20
Жота
3
Эндо
23
Мортон
23
Мортон
3
Эндо
14
Кьеза
10
Салах
10
Салах
14
Кьеза
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
20
Кудус
20
Боуэн
28
Соучек
11
Пакета
11
Пакета
28
Соучек
28
Ингс
18
Антонио
18
Антонио
28
Ингс
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Витезслав Ярош
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
1
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
533
334
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»