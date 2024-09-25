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Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.