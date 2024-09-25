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  • «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

25 сентября 2024, 20:50
Ливерпуль
25.09.2024, среда, 22:00
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
5 : 1
Завершен
Вест Хэм
25' Д. Жота 49' Д. Жота 74' М. Салах 90' К. Гакпо 90+3' К. Гакпо
21' Д. Куанса (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
(К) ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
4
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
20
Джаррод Боуэн
(К) ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Вест Хэм
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
18
Энди Ирвинг
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
11
Лукас Пакета
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Келлехер
33
Цимикас
2
Гомес
4
Куанса
12
Брэдли
3
Эндо
21
Джонс
18
Гакпо
20
Жота
14
Кьеза
29
Нуньес
4-2-1-2-1
22
Фабиански
34
Цоуфал
20
Тодибо
3
Килман
3
Крессуэлл
4
Альварес
28
Соучек
18
Солер
38
Саммервил
20
Боуэн
28
Ингс
33
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
33
Цимикас
20
Жота
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
20
Жота
3
Эндо
23
Мортон
23
Мортон
3
Эндо
14
Кьеза
10
Салах
10
Салах
14
Кьеза
18
Солер
18
Ирвинг
18
Ирвинг
18
Солер
20
Боуэн
20
Кудус
20
Кудус
20
Боуэн
28
Соучек
11
Пакета
11
Пакета
28
Соучек
28
Ингс
18
Антонио
18
Антонио
28
Ингс
Остались в запасе
Ливерпуль
Вест Хэм
1
Витезслав Ярош
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Главный тренер
Арне Слот
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Доминик Собослаи
АП
14
Луис Диас
ЛВ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Ливерпуль - Вест Хэм
1
1
2
Всего ударов по воротам
21
12
Удары в створ
11
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
13
10
Офсайды
3
1
Количество передач
533
334
Сейвы
3
6
Точность передач %
91
77
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
18
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Ливерпуль» против «Вест Хэма», 3-й раунд Кубка лиги Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ливерпуль»«Вест Хэм»

«Ливерпуль» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Кубок лиги Вест Хэм Ливерпуль
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