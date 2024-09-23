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    • «Торино» – «Эмполи»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024

    «Торино» – «Эмполи»: прогноз на матч 2-го раунда Кубка Италии – 24 сентября 2024

    24 сентября 2024 года на стадионе «Олимпико ди Торино» пройдет матч 2-го раунда Кубка Италии, в котором «Торино» встретится с «Эмполи». Обе команды показывают достойные результаты, и игра обещает быть напряженной.

    «Торино»

    «Торино» продолжает успешную серию матчей, не проигрывая в последних 9 играх. Команда демонстрирует стабильную игру как в обороне, так и в атаке, забив 8 голов в 5 последних матчах. «Торино» также уверенно чувствует себя в родных стенах, где обычно показывает более агрессивную игру.

    Последние матчи:

    «Эмполи»

    «Эмполи» также находится в неплохой форме, не проигрывая в последних 6 матчах. Команда делает акцент на сбалансированной игре, что видно по их результатам – всего 2 пропущенных гола в последних 5 играх. Однако «Эмполи» не всегда удается стабильно атаковать, забив лишь 5 голов за этот же период.

    Последние матчи:

    Личные встречи

    В последних очных встречах «Торино» доминировал, выиграв в 5 из 7 матчей. Однако «Эмполи» нередко забивает «Торино», что говорит о том, что борьба в этом матче будет плотной.

    Последние встречи:

    • «Эмполи» 3:2 «Торино» (2024)
    • «Торино» 1:0 «Эмполи» (2023)
    • «Эмполи» 2:2 «Торино» (2023)
    • «Торино» 1:1 «Эмполи» (2022)
    • «Эмполи» 1:3 «Торино» (2022)

    Статистика команд

    «Торино»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
    • 3 победы, 2 ничьи в последних 5 матчах

    «Эмполи»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 2 победы, 3 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч

    «Торино» выглядит фаворитом встречи, особенно на своем поле. Однако «Эмполи» традиционно борется до конца, поэтому матч обещает быть упорным. Ожидается, что обе команды найдут возможность отличиться, но у «Торино» есть все шансы взять победу за счет стабильной игры в атаке и сильной поддержки трибун.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Торино» – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Торино» за коэффициент 1.90.

    Источник: «Бомбардир»

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    23.09.2024 12:26
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