Шадиев назвал основных фаворитов на «золото» в КПЛ

Юсуп Шадиев назвал фаворитов казахстанской Премьер-лиги.

«Борьба за «золото» обещает быть интересной. Мне кажется, что она будет продолжаться до самого последнего тура. «Актобе», «Елимай», «Кайрат», «Ордабасы» идут плотной группой и все они претендуют на чемпионство. Не стоит списывать со счетов «Астану», которая еще наберет свои очки. Определенную неясность вносит то, что у команд не равное количество игр. Если все шли бы игра в игру, то было бы еще интересней», – сказал Шадиев.