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    • Рикельме объяснил, почему Месси сыграет на следующем чемпионате мира

    Рикельме объяснил, почему Месси сыграет на следующем чемпионате мира

    Бывший полузащитник «Барселоны», «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме не сомневается в том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси примет участие в чемпионате мира-2026.

    «Месси постоянно переизобретает себя. Никогда не знаешь, на что он способен. И у меня нет сомнений, что он будет играть на следующем чемпионате мира, он просто обязан играть. Мы все будем болеть за то, чтобы он сыграл.

    Я не сильно его поддразниваю, мы много общаемся, я думаю, что он будет играть. Он в отличной форме, это что-то невероятное. К этому можно добавить, что ему действительно нравится соревноваться. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше», – сказал Рикельме.

    • Сборная Аргентины, в которой Месси является капитаном, выиграла чемпионат мира-2022.
    • По ходу проведения ЧМ-2026 аргентинцу исполнится 39 лет.

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    Источник: Goal

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    16.09.2024 08:30
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