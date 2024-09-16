Рикельме объяснил, почему Месси сыграет на следующем чемпионате мира

Бывший полузащитник «Барселоны», «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме не сомневается в том, что нападающий «Интер Майами» Лионель Месси примет участие в чемпионате мира-2026.

«Месси постоянно переизобретает себя. Никогда не знаешь, на что он способен. И у меня нет сомнений, что он будет играть на следующем чемпионате мира, он просто обязан играть. Мы все будем болеть за то, чтобы он сыграл.

Я не сильно его поддразниваю, мы много общаемся, я думаю, что он будет играть. Он в отличной форме, это что-то невероятное. К этому можно добавить, что ему действительно нравится соревноваться. Он много выиграл, но хочет побеждать дальше», – сказал Рикельме.