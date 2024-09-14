«Тоттенхэм» – «Арсенал»: прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Англии – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Лондонское дерби всегда привлекает внимание, и этот матч не станет исключением. Обдумаем форму команды и сделаем прогноз на исход встречи.
«Тоттенхэм»
Главный тренер: Ангелос Постекоглу
«Тоттенхэм» начал сезон с 4 очков за 3 тура и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда Постекоглу вычислила результаты, выиграв лишь один из последних 5 матчей. «Шпоры» забили 9 голов за этот период, но проблемы в обороне приводят к частым пропущенным мячам – 8 голов за 5 игр. Команде важно усилить действие ремня перед встречей с «Арсеналом».
Последние матчи:
«Арсенал»
Главный тренер: Микель Артета
«Арсенал» уверенно начинает новый сезон, занимая 4-е место с 7 очками после 3-х туров. Команда выиграла 4 из последних 5 матчей, сделав уверенную игру в атаке с 11 забитыми голами. При этом оборона «канониров» также надежна – всего 2 пропущенных гола за 5 матчей. Стабильность в игре «Арсенал» делает их фаворитами этого лондонского дерби.
Последние матчи:
- «Арсенал» 1:1 «Брайтон»
- «Астон Вилла» 0:2 «Арсенал»
- «Арсенал» 2:0 «Вулверхэмптон»
Личные встречи
- 28.04.2024 – «Тоттенхэм» 2:3 «Арсенал»
- 24.09.2023 – «Арсенал» 2:2 «Тоттенхэм»
- 15.01.2023 – «Тоттенхэм» 0:2 «Арсенал»
- 01.10.2022 – «Арсенал» 3:1 «Тоттенхэм»
- 12.05.2022 – «Тоттенхэм» 3:0 «Арсенал»
Последние встречи стали соперником «Арсенала», который выиграл 3 из 5 последних матчей против «Тоттенхэма». Оборона и атака «канониров» остаются стабильными, что может сыграть решающую роль в предстоящей игре.
Прогноз на матч
Исходя из нынешней формы команды и личных встреч, «Арсенал» выглядит фаворитом этого дерби. Команда Арт показывает стабильную игру как в атаке, так и в обороне, в то время как «Тоттенхэм» сталкивается с препятствиями в защите.
Рекомендации по ставкам:
- Победа «Арсенал» – коэффициент 2,20
- Обе забьют – Да – коэффициент 1,80
- Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,85
Рекомендация: Победа «Арсенала» по коэффициенту 2.20.