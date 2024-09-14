«Тоттенхэм» – «Арсенал»: прогноз на матч 4-го тура Премьер-лиги Англии – 15 сентября 2024

15 сентября 2024 года на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» состоится матч 4-го тура Премьер-лиги Англии между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом». Лондонское дерби всегда привлекает внимание, и этот матч не станет исключением. Обдумаем форму команды и сделаем прогноз на исход встречи.

«Тоттенхэм»

Главный тренер: Ангелос Постекоглу

«Тоттенхэм» начал сезон с 4 очков за 3 тура и занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда Постекоглу вычислила результаты, выиграв лишь один из последних 5 матчей. «Шпоры» забили 9 голов за этот период, но проблемы в обороне приводят к частым пропущенным мячам – 8 голов за 5 игр. Команде важно усилить действие ремня перед встречей с «Арсеналом».

Последние матчи:

«Арсенал»

Главный тренер: Микель Артета

«Арсенал» уверенно начинает новый сезон, занимая 4-е место с 7 очками после 3-х туров. Команда выиграла 4 из последних 5 матчей, сделав уверенную игру в атаке с 11 забитыми голами. При этом оборона «канониров» также надежна – всего 2 пропущенных гола за 5 матчей. Стабильность в игре «Арсенал» делает их фаворитами этого лондонского дерби.

Последние матчи:

Личные встречи

Последние встречи стали соперником «Арсенала», который выиграл 3 из 5 последних матчей против «Тоттенхэма». Оборона и атака «канониров» остаются стабильными, что может сыграть решающую роль в предстоящей игре.

Прогноз на матч

Исходя из нынешней формы команды и личных встреч, «Арсенал» выглядит фаворитом этого дерби. Команда Арт показывает стабильную игру как в атаке, так и в обороне, в то время как «Тоттенхэм» сталкивается с препятствиями в защите.

Рекомендации по ставкам:

Победа «Арсенал» – коэффициент 2,20

Обе забьют – Да – коэффициент 1,80

Всего больше 2,5 голов – коэффициент 1,85

Рекомендация: Победа «Арсенала» по коэффициенту 2.20.