15.09.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
19
Соланке
22
Джонсон
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
22
Джонсон
28
Одобер
28
Одобер
22
Джонсон
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
7
Сака
18
Нванери
18
Нванери
7
Сака
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
5
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
492
281
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.73
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Арсенала», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Sportcast».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»