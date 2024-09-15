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  • «Тоттенхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Тоттенхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 14:50
Тоттенхэм
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
64' Габриэль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
21
Жоржиньо
(К) ЦП
18
Томас Парти
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
29
Папе Сарр
ЦП
15
Лукас Бергвалл
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
14
Арчи Грей
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
19
Исмеал Кабия
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
30
Бентанкур
7
Сон
10
Мэддисон
21
Кулушевски
19
Соланке
22
Джонсон
4-2-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
21
Жоржиньо
18
Парти
7
Сака
19
Троссард
7
Мартинелли
29
Хаверц
30
Бентанкур
29
Сарр
29
Сарр
30
Бентанкур
22
Джонсон
28
Одобер
28
Одобер
22
Джонсон
10
Мэддисон
11
Вернер
11
Вернер
10
Мэддисон
7
Сака
18
Нванери
18
Нванери
7
Сака
7
Мартинелли
19
Стерлинг
19
Стерлинг
7
Мартинелли
19
Троссард
9
Жезус
9
Жезус
19
Троссард
Остались в запасе
Тоттенхэм
Арсенал
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
АП
14
Арчи Грей
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
2
Мальдини Какурри
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Эйден Хевен
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
19
Исмеал Кабия
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
5
3
Всего ударов по воротам
15
7
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
13
10
Офсайды
2
3
Количество передач
492
281
Сейвы
3
5
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
0.71
0.73

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Арсенала», 4-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Арсенал»

Тоттенхэм-Арсенал смотреть онлайн 15 сентября

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Тоттенхэм
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